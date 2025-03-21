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18+
21.03.2025 в 14:30

Полная стоимость кредита по кредитным картам в феврале достигла 46,6%

В январе показатель составлял 44,6%

В феврале этого года полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам в России выросла на 2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с январем и составила 46,6%. Это самый высокий показатель за последний год, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В годовом выражении рост ПСК по кредиткам составил 16,9% (в феврале 2024 года полная стоимость кредита была равна 29,7%).

Увеличение ПСК наблюдается третий месяц подряд. В течение прошлого года показатель колебался в пределах 27,6−32,7%, в декабре составил 37,5%, в январе этого года — 44,6%, в феврале — 46,6%.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по кредитным картам достигло 651 балла из 999 максимальных.

Наибольшее значение ПСК по кредиткам зафиксировано в Москве (47,6%), Подмосковье (47,4%), Санкт-Петербурге (46,9%), Воронежской (46,8%) и Самарской (46,6%) областях.

Сильнее всего полная стоимость кредита в феврале по сравнению с январем выросла в Оренбургской области (плюс 2,4%), Красноярском крае (плюс 2,2%), Москве (плюс 2,1%), Московской (плюс 2,1%), Нижегородской (плюс 2,1%), Свердловской (плюс 2,1%) и Иркутской (плюс 2,1%) областях, а также в Краснодарском крае (плюс 2,1%).

Ранее стало известно, что в феврале средняя сумма лимитов по кредитным картам в России сократилась более чем на 13% по сравнению с декабрем 2024 года и составила 88,9 тыс. руб.

Кредитные карты ПСК НКБИ
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