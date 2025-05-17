В России научились предсказывать увольнение сотрудников с точностью до 80%

Московская компания InfoWatch зарегистрировала в Роспатенте изобретение, которое может изменить подход к управлению кадрами в российских компаниях. Речь идет о программно-аппаратном комплексе, способном предсказывать вероятность увольнения сотрудников на основе анализа метаданных, формируемых в процессе их работы, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Как сообщается, технология отслеживает поведенческие признаки, фиксируемые в корпоративных IT-средах, и формирует математическую модель активности сотрудника. В случае отклонения от нормы система распознает тревожные сигналы и классифицирует работников по группам риска: «Планирует увольнение», «Проявляет нелояльность» или «Снижает вовлеченность».

В InfoWatch утверждают, что прототип решения уже прошел тестирование: модель смогла с точностью до 80% предсказать увольнение сотрудников за 25 дней до фактического ухода. По словам разработчиков, система может стать эффективным инструментом для HR-отделов — особенно в крупных компаниях с высоким уровнем текучести кадров.

«Мы стремились не просто создать инструмент мониторинга, а разработать технологию, которая поможет работодателям сохранять ключевых специалистов и выстраивать более устойчивую команду», — отмечают в компании.

InfoWatch специализируется на системах информационной безопасности и давно работает в сегменте мониторинга и анализа поведения сотрудников. Новый патент — часть стратегического фокуса компании на решения в области HR-аналитики. С учетом растущего интереса к цифровому управлению человеческим капиталом, технология может получить широкое распространение в ближайшие годы.