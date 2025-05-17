Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.05.2025 в 14:58

В России научились предсказывать увольнение сотрудников с точностью до 80%

Компания InfoWatch запатентовала систему, которая отслеживает метаданные поведения персонала

Московская компания InfoWatch зарегистрировала в Роспатенте изобретение, которое может изменить подход к управлению кадрами в российских компаниях. Речь идет о программно-аппаратном комплексе, способном предсказывать вероятность увольнения сотрудников на основе анализа метаданных, формируемых в процессе их работы, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Как сообщается, технология отслеживает поведенческие признаки, фиксируемые в корпоративных IT-средах, и формирует математическую модель активности сотрудника. В случае отклонения от нормы система распознает тревожные сигналы и классифицирует работников по группам риска: «Планирует увольнение», «Проявляет нелояльность» или «Снижает вовлеченность».

В InfoWatch утверждают, что прототип решения уже прошел тестирование: модель смогла с точностью до 80% предсказать увольнение сотрудников за 25 дней до фактического ухода. По словам разработчиков, система может стать эффективным инструментом для HR-отделов — особенно в крупных компаниях с высоким уровнем текучести кадров.

«Мы стремились не просто создать инструмент мониторинга, а разработать технологию, которая поможет работодателям сохранять ключевых специалистов и выстраивать более устойчивую команду», — отмечают в компании.

InfoWatch специализируется на системах информационной безопасности и давно работает в сегменте мониторинга и анализа поведения сотрудников. Новый патент — часть стратегического фокуса компании на решения в области HR-аналитики. С учетом растущего интереса к цифровому управлению человеческим капиталом, технология может получить широкое распространение в ближайшие годы.

InfoWatch
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.