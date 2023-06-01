Оператор Единой биометрической системы начнёт внедрять технологию защиты от дипфейков

«Центр биометрических технологий» (ЦБТ) — оператор Единой биометрической системы (ЕБС) начнёт внедрять технологию защиты от дипфейков, пишут «Ведомости». Гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий и гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщили том, что договорились о совместном развитии и внедрении решений для защиты ЕБС.

Сейчас одну из наибольших угроз для биометрических сервисов представляют спуфинг-атаки с виртуальной подменой видео, когда мошенник выдаёт себя за какой-либо надежный источник, отметил Марков. Поэтому ЦБТ и VisionLabs займутся развитием решения для выявления дипфейк-атак, добавил он.

Технология Liveness VisionLabs, которую разработчик представил весной 2023 года, по короткому видео может определить, есть ли в нём замена лица. В частности, перенос лица с фотографии на видео или перенос мимики и выражения лица одного человека на видео на изображение другого, пояснил Марков. По его словам, решение может быть внедрено уже в 2024 году.

«Сегодня в ГИС ЕБС используются разные алгоритмы, чтобы выявлять подделки и имитации. В том числе мы тестируем технологии для борьбы с дипфейками. Эта технология может применяться в сервисах, где для сверки по биометрии требуется видео клиента», — рассказал Поволоцкий. Кроме того, он добавил, что компании разработают упреждающее решение, которое позволит детектировать, был ли использован дипфейк.

Ранее Минцифры предложило повысить требования по аккредитации компаний, которые планируют собирать и обрабатывать биометрические данные. Одно из них — объём собственного капитала организации должен составлять 500 млн руб. вместо 50 млн руб.