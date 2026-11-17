Руководитель направления развития продукта «Аналитика рекламы» в UIS Екатерина Владек рассказала Sostav, как дашборды помогают маркетологам быстрее замечать изменения в рекламе, находить причины отклонений и принимать решения на основе данных. Разбираемся, какие показатели стоит собирать на одном экране, как выбирать подходящие визуализации и какие ошибки мешают превратить дашборд из отчетности в рабочий инструмент управления маркетингом.

Расходы на рекламу остались прежними, а обращений стало меньше. Что произошло? Снизилась эффективность рекламных кампаний, ухудшилась конверсия сайта или изменилось качество трафика? Чтобы разобраться, маркетологу необходимо сопоставить несколько показателей и найти причину отклонения.

Дашборды помогают быстрее проводить такой анализ: замечать изменения, находить проблемные участки и переходить от цифр к конкретным решениям. При этом важно не просто собрать показатели на одном экране, а понять, какие из них действительно нужны для управления маркетингом.

Что такое дашборд и какие задачи он решает

Дашборд — это рабочий экран, на котором ключевые показатели представлены в виде карточек, графиков, диаграмм и таблиц. Он помогает отслеживать результаты, сравнивать данные и замечать изменения, которые требуют внимания. Например, на одном экране маркетолог может собрать рекламные расходы, количество обращений, стоимость лида, конверсию в продажу и выручку.

Главная задача дашборда — показать взаимосвязь между показателями и помочь быстрее разобраться в происходящем. Вместо последовательного изучения нескольких отчетов специалист получает общую картину и может сразу перейти к деталям, если какой-то показатель отклоняется от целевого значения. Когда все ключевые метрики находятся рядом, становится проще увидеть причины изменений и найти закономерности.

Допустим, продажи снизились. На дашборде маркетолог видит, что рекламный трафик и количество обращений остались на прежнем уровне, но конверсия из лида в сделку упала. Это сигнал, что причину стоит искать не только в рекламных кампаниях, но и в качестве обращений или работе отдела продаж. Дашборд помогает определить проблемный участок, а подробные данные — проверить гипотезу и найти причину изменений.

При этом состав показателей зависит от задач пользователя. Маркетологу важно контролировать эффективность рекламных каналов и кампаний, стоимость и качество обращений. Директору по маркетингу — оценивать общую динамику, выполнение KPI и вклад рекламы в продажи. Руководителю бизнеса — понимать, как маркетинговые расходы связаны с выручкой.

Ценность дашборда не в количестве графиков, а в возможности быстро получить ответы на конкретные вопросы бизнеса, например:

какие каналы приносят клиентов;

где снижается конверсия;

почему растет стоимость привлечения;

какие изменения требуют управленческих решений.

Основные типы дашбордов и какие показатели они помогают контролировать

В зависимости от задачи компании используют разные виды дашбордов. Рассмотрим некоторые из них, чтобы понять общую логику построения и применения для решения практических задач бизнеса.

Общая сводка

Это базовый дашборд для быстрого контроля основных показателей бизнеса. Он помогает увидеть динамику посещаемости за выбранный период, общую воронку от визита на сайт до продажи и распределение обращений между рекламными источниками.

Например, маркетолог открывает сводку утром и видит: трафик остался на прежнем уровне, но обращений стало меньше. Вместо проверки всех кампаний подряд он сразу понимает, на каком участке воронки искать проблему.

Такой дашборд подходит для регулярного контроля ситуации и ответа на вопрос: «Все ли идет нормально и где сейчас требуется внимание?».

Детальная аналитика рекламы

Если общая сводка отвечает на вопрос «где произошло изменение?», то детальная аналитика помогает разобраться «что именно его вызвало?».

Этот дашборд помогает глубже оценить эффективность рекламы по отдельным срезам. В нем можно посмотреть, с каких устройств чаще приходят пользователи, сколько стоит посещение по каждому ключевому слову и какие объявления лучше конвертируют посетителей в обращения.

Например, маркетолог замечает рост расходов в рекламной кампании. Детальная аналитика показывает, что стоимость посещения выросла у нескольких ключевых запросов, а конверсия посетителей в обращения при этом снизилась. Это означает, что агентство или компания платит за привлечение пользователей больше, но получает от них меньше обращений. Если на эти запросы приходится значительная часть бюджета, они могут быть одной из основных причин роста стоимости лида.

Теперь маркетолог знает, что проверить в первую очередь: ставки по этим запросам, релевантность поискового трафика и посадочные страницы. Это поможет определить, из-за чего снизилась эффективность, и выбрать подходящее решение — скорректировать ставки, исключить нецелевые запросы или доработать страницу.

Какие дашборды ускоряют принятие решений на разных этапах воронки

Когда меняется эффективность маркетинга, важно не только заметить отклонение, но и быстро определить его возможную причину. Дашборд помогает сделать это за счет возможности объединения показателей по всей воронке — от первого посещения сайта до продажи. Вместо последовательного изучения нескольких отчетов маркетолог может сразу увидеть, на каком этапе изменились результаты.

Допустим, продажи снизились. Дашборд показывает, что посещаемость сайта и количество обращений остались на прежнем уровне, доля целевых лидов существенно не изменилась, а конверсия из лида в продажу упала. Это помогает сузить область поиска: вместо проверки всех рекламных кампаний маркетолог может вместе с отделом продаж изучить скорость обработки лидов, причины отказов и движение сделок по CRM.

Таким образом, дашборд сокращает путь от обнаружения проблемы до ее анализа. Маркетолог быстрее определяет, какие показатели требуют внимания, проверяет возможные причины и выбирает дальнейшие действия — например, корректировку рекламы, доработку посадочной страницы или улучшение обработки обращений.

Какие виджеты помогают быстрее анализировать данные

Выбор визуализации зависит от задачи маркетолога. Одни виджеты позволяют быстро оценить текущие показатели, другие — сравнить рекламные каналы, найти отклонения или разобраться в причинах изменений. Рассмотрим, какие инструменты подходят для разных задач.

1. Контроль показателей и динамики: карточки и графики

Карточки показывают отдельные KPI: расходы, обращения, CPL, продажи. Они помогают за несколько секунд оценить текущий результат. Графики дополняют эту картину динамикой: показывают, как меняются показатели во времени, позволяют сравнивать периоды и рекламные источники.

Пример: маркетолог замечает в карточке, что стоимость обращения превысила плановую. График помогает определить, когда начался рост CPL и в каких рекламных каналах он наиболее заметен. Так можно быстрее перейти к поиску причин отклонения.

2. Сравнение рекламных источников: столбчатая, круговая и древовидная диаграммы

Эти виджеты помогают анализировать распределение показателей между рекламными каналами, кампаниями и другими сегментами:

Столбчатая диаграмма удобна для сравнения значений и поиска лидеров и аутсайдеров. Можно сортировать данные, добавлять второй показатель и использовать режим нарастающего итога для оценки совокупных значений;

Круговая диаграмма показывает долю каждого источника в общем результате — например, в количестве обращений;

Древовидная карта помогает сопоставить сразу два показателя. Размер сегмента может отражать объем трафика, а интенсивность цвета — количество обращений.

Пример: маркетолог сравнивает рекламные каналы и обнаруживает, что один из них дает много трафика, но мало обращений. Это повод проверить качество привлекаемой аудитории и конверсию, прежде чем увеличивать бюджет.

Без дашборда такую закономерность легко упустить среди десятков таблиц и сотен строк отчетности. Пока маркетолог вручную сопоставляет расходы, трафик и обращения, неэффективный канал продолжает расходовать бюджет, а изменения в поведении аудитории могут остаться незамеченными. Настройка дашборда действительно требует времени и ресурсов, но эти затраты стоит сравнивать с возможными потерями от запоздалых решений. Когда ключевые показатели собраны на одном экране, специалист быстрее замечает отклонения и может вовремя скорректировать рекламные кампании.

3. Поиск проблемных участков: воронка и тепловая карта

Воронка показывает движение клиента от посещения сайта до продажи и помогает найти этапы, на которых снижается конверсия. Сравнение периодов позволяет увидеть, когда возникло отклонение и насколько изменились результаты.

Тепловая карта выделяет значения интенсивностью цвета. С ее помощью удобно находить закономерности в больших массивах данных — например, определять часы и дни недели с максимальным количеством обращений.

Пример: воронка показывает снижение конверсии из лида в продажу, а тепловая карта — часы с высокой активностью обращений. Эти данные можно использовать для проверки гипотез о загрузке менеджеров и своевременности обработки заявок.

4. Детализация и организация данных: таблицы, разделители и текстовые блоки

Таблицы позволяют перейти от общей картины к конкретным значениям: сравнить кампании по расходам, обращениям, CPL и другим метрикам. При необходимости можно использовать данные агрегированных или сырых отчетов.

Разделители и текстовые блоки помогают структурировать дашборд: сгруппировать показатели по этапам воронки, обозначить разделы и добавить пояснения к расчетам.

Пример: график выявил рост CPL в одном рекламном канале. Маркетолог переходит к таблице, находит кампании с наибольшими отклонениями и анализирует их показатели, не тратя время на отдельные выгрузки.

Эффективный дашборд сочетает разные способы представления информации: карточки и графики помогают заметить изменения, диаграммы — сравнить результаты, воронки и тепловые карты — найти проблемные участки, а таблицы — разобраться в деталях.

Как использовать дашборды для принятия решений

Сам по себе график еще не делает аналитику полезной. Важно, что маркетолог может сделать после того, как заметил изменение. Ниже разберем примеры применения дашбордов на практике, чтобы показать, как маркетологи могут с их помощью сделать свою работу эффективнее и проще.

Сравнивать периоды

Режим сравнения помогает увидеть, как меняются показатели относительно предыдущего периода. Например, CPL текущего месяца — 3 500 руб. Само значение мало о чем говорит. Но если месяц назад он составлял 2 800 руб., маркетолог уже получает сигнал для анализа.

Сравнение удобно и для проверки гипотез. Скорректировали посадочную страницу, перераспределили бюджет или запустили новый формат рекламы — можно посмотреть, что произошло с показателями после изменений.

Переходить от общего показателя к деталям

Если маркетолог видит отклонение в виджете, он может перейти к нужному показателю и изучить его подробнее. Логика анализа выглядит так: увидел изменение → нашел проблемный сегмент → проверил данные → сформулировал причину → принял решение.

Например, общий CPL вырос на 15%. Без детализации можно сделать поспешный вывод, что вся реклама стала менее эффективной, и сократить бюджеты сразу нескольких каналов. Но дашборд показывает, что основной рост пришелся всего на две кампании, а остальные продолжают приносить обращения по прежней стоимости.

Конечно, найти причину можно и без дашборда — последовательно изучая отчеты и сопоставляя показатели. Разница в скорости и риске ошибки. Пока маркетолог разбирается в данных, проблемные кампании продолжают расходовать бюджет. А если решение принимается по общему показателю без проверки деталей, бизнес рискует сократить финансирование эффективных источников. Дашборд позволяет быстрее локализовать проблему и принять точечные меры вместо пересмотра всей рекламной стратегии.

Сортировать данные и добавлять второй показатель

Сортировка от большего к меньшему помогает быстро находить самые значимые источники.

Второй показатель дает дополнительный контекст. Например, если сравнить каналы одновременно по обращениям и продажам, может выясниться, что лидер по количеству лидов далеко не лидер по бизнес-результату.

В столбчатой диаграмме можно также менять компоновку данных: сравнивать показатели между собой или складывать их для оценки общего результата. Это позволяет проверять разные гипотезы в одном виджете, а не создавать несколько почти одинаковых отчетов.

Как построить эффективный дашборд

Начинать лучше не с выбора графиков, а с вопроса: «Какое решение этот дашборд должен помогать принимать?». Например, если задача — распределять рекламный бюджет, потребуются расходы, обращения, стоимость обращения, квалифицированные лиды и продажи по источникам.

После этого можно выстроить экран от общего к частному.

Не стоит пытаться сделать один универсальный экран для всех. Маркетологу нужна детализация кампаний, директору по маркетингу — состояние каналов и воронки, руководителю бизнеса — связь маркетинговых затрат с продажами.

Заключение

Дашборды помогают маркетологам быстрее переходить от данных к решениям. Вместо долгой работы с разрозненными отчетами можно в одном месте увидеть изменение показателей, найти проблемный участок и проверить, что именно повлияло на результат.

При этом ценность дашборда не в количестве графиков и метрик. Эффективный дашборд отвечает на конкретные вопросы бизнеса, показывает связи между рекламой, обращениями и продажами и позволяет быстро перейти от общей картины к деталям. В результате аналитика становится частью ежедневной работы, а не отчетностью по итогам месяца. Маркетолог получает понятный рабочий цикл: увидеть сигнал → найти причину → принять решение → проверить результат.