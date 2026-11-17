Эксперты «Бидиз» ( Bidease ) рассказали Sostav, как медийные кампании в мобильных приложениях могут идти дальше охвата и кликабельности — до целевых действий: установок, заявок, покупок. В материале разобраны четыре прогноза, по которым система оценивает качество показа еще до ставки, и то, как меняется ключевое событие на каждом этапе воронки.

На вопрос «Что бренд получил за эти деньги?» охватная кампания обычно отвечает двумя цифрами: сколько людей увидели рекламу и сколько на нее нажали. По сути, это витрина: ее разглядывают тысячи прохожих, но зайти внутрь нельзя. Потребитель при этом никуда не исчезает — через пару дней он может вспомнить название, сравнить предложения и купить, только уже в другом канале. Результат запишут на этот источник — или не учтут вовсе.

В «Бидиз» (Bidease) у витрины есть вход. Охват в медийной кампании — первый шаг: платформа продолжает работать с той же аудиторией и может довести ее до действия, которое измеряется в деньгах. Ниже разбираем, как это устроено, но сначала о том, зачем бренду вообще идти в эту среду.

Почему мобильные приложения — рабочая среда для медийных кампаний

Аргументов за три.

Время аудитории. По данным Sensor Tower (State of Mobile 2026), в 2025 году пользователи провели в мобильных приложениях 5,3 трлн часов — около 3 часов 36 минут на человека в день, на 3,8% больше, чем годом ранее. Для охватной задачи важны обе величины: объем доступного внимания и то, что он продолжает расти, а не перетекает в другие каналы. Устойчивость идентификации. В вебе продолжается затяжная история с файлами cookie (фрагменты данных, которые сайт сохраняет в браузере, чтобы узнавать пользователя при следующем визите): ограниченный срок жизни, блокировки, меняющаяся политика браузеров. Внутри приложений работает рекламный идентификатор устройства, который выдает операционная система. Там, где он доступен, уникальный охват и частота контакта — управляемые величины, а не расчетная оценка. Там, где пользователь отказался от отслеживания, платформа работает по агрегированным сигналам и контексту показа. Природа контакта. Смартфон — персональное устройство: один показ приходится на одного человека, а не на усредненное домохозяйство. Приложение усиливает это полноэкранными форматами, а там, где выстроен честный ценностный обмен, например, в видео с вознаграждениями (rewarded video), — еще и добровольным вниманием пользователя.

В сравнении с другими каналами разница выглядит так:

Инвентарь один, а качество закупки разное

Принято считать: если две платформы работают с одним и тем же инвентарем, то и результат у них сопоставимый. На деле совпадает только список площадок. Дальше начинается разница — какие показы внутри этих приложений система вообще выкупит, по какой цене и на каком основании. От этого зависит, насколько трафик попадет в задачу клиента.

Решает качество интеграции с источниками: сколько у платформы прямых подключений к площадкам, как устроен и насколько быстро работает биддер (модуль, принимающий решение о ставке), поддерживаются ли отраслевые стандарты замера видимости и есть ли собственные механики отсечения мошеннического трафика. Показ, который одна система купит вслепую, другая заранее оценит по сотням признаков — и либо повысит ставку, либо откажется от участия в аукционе.

Отдельно стоит развести два типа интеграций, которые на российском рынке часто путают:

Первая нужна для замера невалидного трафика, видимости рекламы и безопасности бренда — в отраслевой терминологии IVT (invalid traffic, невалидный трафик), Viewability (видимость) и Brand Safety (безопасность бренда);

Вторая — для сбора целевых событий и оптимизации под них.

Без первой страдает медийное качество: системе не на что опираться, когда она отличает сильный источник от слабого. Без второй кампания останавливается на верхнем этапе воронки: системе не на чем учиться, когда от контакта нужно перейти к действию. Кампания, которая должна дойти до измеримого результата, требует обеих.

Иван Кирюхин, операционный директор «Бидиз» (Bidease): Списки площадок у крупных платформ почти одинаковые, поэтому разница не в инвентаре, а в том, какие показы система выкупает и сколько за них платит. За показ, который сработает, мы готовы платить выше рынка, от остальных отказываемся. Но качественный контакт для нас не финальная точка: аудитория, которая увидела и досмотрела рекламу, — основа для следующего шага, будь то установка, заявка или покупка.

Что становится целевым событием на каждом этапе воронки

Что считать целевым событием, решает рекламодатель, и у каждого бренда оно свое: «Бидиз» (Bidease) ведет медийные кампании и для компаний с мобильным приложением, и для тех, у кого его нет. На верхнем этапе воронки это досмотренный ролик, пройденный до конца интерактив, переход на лендинг — узнаваемость и интерес. Дальше цель смещается к конверсии: одним важны установка и покупка, другим — заявка или заказ на сайте. Логика при этом не меняется — система прогнозирует вероятность нужного действия для каждого показа и назначает ставку под нее.

Узнаваемость — охватить целевую аудиторию и повысить знание бренда. Целевое событие — видимый и досмотренный показ.

Интерес — показать продукт и его преимущества. Целевое событие — клик, взаимодействие с креативом, переход на лендинг.

Покупка — подтолкнуть к действию через сезонные предложения, промо и персонализированную коммуникацию. Целевое событие — заявка, установка, регистрация, покупка.

Удержание — вернуть клиента и повысить частоту повторных покупок. Целевое событие — повторное вовлечение и повторная покупка.

На всех этапах кампания опирается на одно и то же — на качество первого контакта. Разберем, как система его оценивает.

Четыре прогноза «Бидиз» (Bidease)

Вероятность качественного контакта складывается из четырех прогнозов. Каждый влияет и на решение об участии в аукционе, и на размер ставки. Работают они в связке, и от их точности зависят не только медийные показатели, но и следующие этапы воронки.

1. Настоящий ли это пользователь

Первый прогноз — самый прозаичный: есть ли по ту сторону экрана живой человек.

Масштаб проблемы показывает исследование Комитета АРИР по борьбе с фродом и Аналитического центра российской индустрии рекламы. С мошенническим трафиком столкнулись 92% агентств-респондентов во второй волне опроса (июль — сентябрь 2025 года) против 96% в первой (апрель — июнь). Но простые схемы вытесняются сложными: всего за квартал доля агентств, встретившихся с подделкой событий в трекинговых системах (SDK Spoofing), выросла с 23% до 51%, а с невидимыми показами при VTA-атрибуции (атрибуция по показу) — с 30% до 56%.

Особый интерес представляет невидимый показ. В отчете он фиксируется как состоявшийся контакт, хотя его не было: пользователь ничего не увидел, а бюджет списан. Списком запрещенных площадок такую схему не перекрыть — она рассчитана на то, что формальных признаков нарушения не будет. Определить ее можно только по поведению трафика.

Платформа «Бидиз» (Bidease) ищет аномалии сразу по восьми уровням фильтрации от фрода.

Приведем два примера:

Неправдоподобная плотность связей между рекламными идентификаторами устройств, IP-адресами и площадками: когда сотни устройств выходят в сеть через один адрес и обращаются к одному паблишеру, это признак фермы устройств или подмены рекламного модуля. Нарушения в тайминге: слишком быстрый или подозрительно синхронный переход от показа к клику и последующим действиям. Отдельная растущая угроза — боты на базе языковых моделей, которые не просто кликают, а имитируют поведение живого человека.

Результат такой фильтрации измерим. В кампании для TORNADO MAX ENERGY доля недействительного трафика составила 0,48% по показам и 0,85% по кликам при стопроцентном показателе безопасности бренда — оба значения заметно ниже среднеотраслевых.

Для кампании, которая идет дальше узнаваемости, фильтрация важна вдвойне. Бот, прошедший отбор, засоряет не только отчет о показах, но и аудиторию, которую кампания потом ведет к заявке, установке или покупке. А подделка событий бьет уже по нижним этапам воронки — по тем самым действиям, за которые платит рекламодатель.

2. Увидят ли рекламу вообще

Засчитанный показ и увиденный показ — разные метрики. Показ фиксируется, когда креатив загрузился, но в этот момент он может быть за пределами экрана или в свернутом приложении. В отчете все равно будет контакт.

Поэтому второй прогноз — вероятность того, что показ окажется видимым по стандарту MRC (Media Rating Council, организация, задающая отраслевые нормы измерения рекламы): не менее половины площади креатива в зоне видимости не менее секунды, для видео — двух.

Модель считает эту вероятность не усредненно по площадке, а для конкретной комбинации: приложение, рекламное место, формат и размер креатива, версия рекламного модуля паблишера (SDK), операционная система и тип устройства.

Дальше прогноз превращается в ставку. За показ, который с высокой вероятностью увидят, система готова бороться в аукционе и платить выше рынка. За тот, что формально засчитается, но пройдет мимо, ставка снижается — или система вовсе отказывается от участия. В этом отличие от закупки по фиксированной цене, где все показы внутри одного источника стоят одинаково независимо от того, чем они закончатся.

3. Дойдет ли пользователь до конца сообщения

Увиденный показ — еще не донесенное сообщение. Третий прогноз оценивает глубину контакта: досмотрит ли пользователь ролик, дойдет ли до интерактива, доиграет ли механику до финального экрана.

Здесь сильно влияет формат. В кампании для TORNADO MAX ENERGY связка «брендовый ролик плюс интерактив» дала заметно более глубокое взаимодействие, чем чистый интерактив: сначала информация, потом вовлечение. Алгоритмы при этом отбирали не всех, кому можно показать рекламу, а пользователей с наибольшей вероятностью перехода к игровой механике.

Глубина контакта — граница между узнаваемостью и интересом. Пользователь, который досмотрел ролик и прошел механику до финального экрана, уже перешел от просмотра к взаимодействию с брендом. Именно такие пользователи — естественная аудитория для следующего этапа воронки.

4. Нужен ли этому пользователю еще один контакт

Частота в медийной кампании — не побочный параметр, а основной инструмент управления. Узнаваемость не формируется одним показом, но и не растет линейно с их числом: после определенного порога дополнительный контакт перестает добавлять ценность и начинает работать на выгорание.

Поэтому четвертый прогноз отвечает на вопрос, стоит ли показывать рекламу тому, кто ее уже видел, или выгоднее потратить тот же бюджет на человека, до которого кампания еще не добралась.

В кампании для ИТ-холдинга Т1 к финальному этапу сложился понятный портрет: пользователи, которые при частоте 3−4 показа за весь период кампании сохраняли интерес к сообщению и не ухудшали поведенческие метрики. Примечательно другое — время на карьерной странице удерживалось на стартовых значениях даже по мере накопления частоты, хотя обычно повторный показ той же аудитории эти показатели снижает.

Как оценка показа до ставки меняет работу с медийным бюджетом, рассказывает Андрей Ивашкевич, директор по медиа в Okko.

Андрей Ивашкевич, директор по медиа Okko: Реклама развивается не только с точки зрения форматов и плейсментов — меняются сами принципы показа. Алгоритмы помогают еще до показа оценить, увидит ли человек рекламу, досмотрит ли ролик и будет ли полезен повторный контакт. Для нас ценность этих технологий — в возможности получать больше качественных контактов и разумнее распределять бюджет. Подобные инструменты мы уже используем в перформансе, где в первую очередь важны стоимость привлечения и возможность масштабировать кампании при жестком контроле качества привлеченного трафика на каждом этапе воронки. Поэтому нам интересно развитие этой логики в медийной рекламе: управление качеством контакта, частотой и доохватом позволяет более осознанно распоряжаться бюджетом. При этом результат нужно оценивать по задаче конкретной кампании: стала ли аудитория лучше знать бренд, чаще рассматривать его при выборе, выросли ли покупки. На мой взгляд, именно здесь маркетинговые технологии все теснее соединяются с практикой управления бизнесом. Нам близок подход «Бидиз» (Bidease), который связывает качество рекламного контакта с дальнейшими действиями аудитории.

От контакта к действию: как кампания идет дальше по воронке

Качественный контакт открывает воронку, но не завершает ее. Та же кампания ведет увидевшего рекламу пользователя дальше — к знакомству с продуктом и целевому действию. Каждый шаг измерим, и под любой из них можно оптимизировать ставку.

Технически переход обеспечивает вторая из двух интеграций, о которых шла речь выше — с системой мобильной аналитики или счетчиком на сайте. Через нее в платформу возвращаются действия пользователей после показа и клика, и модель начинает обучаться уже на них. Аудитория, которая досмотрела ролик или прошла интерактив, не теряется после отчета: ее можно довести до установки, заявки или покупки, а ставку система назначает под вероятность этого действия.

Так, кампания для «Альфа-Форекса» в мобильных приложениях работала при нулевом окне атрибуции, когда клик и оформление должны произойти в один день, и решала сразу две задачи: узнаваемость и заявки на открытие счета. За три месяца их число выросло в 4,5 раза, а стоимость к финалу оказалась примерно вдвое ниже целевой.

Чем измерять результат

Одной кликабельностью результат медийной кампании не измерить: она описывает лишь часть эффекта. У каждого этапа воронки свои метрики, и каждая показывает свой срез. Смотреть на них нужно в комплексе.

Эффект на верхних этапах воронки измеряется отдельно — исследованием влияния кампании на восприятие бренда (brand lift study), которое проводится после размещения. В кампании для TORNADO MAX ENERGY* оно зафиксировало рост знания бренда на 36%, запоминаемости рекламы — на 31% и намерения совершить покупку — на 20%. В кампании для Т1 узнаваемость холдинга как работодателя выросла на три процентных пункта и достигла 59%. Замер размещения «Альфа-Форекса» показал рост знания бренда на 25%, запоминаемости рекламы — на 29%, готовности рассматривать компанию при выборе — на 22%.

С остальными метриками сложнее. Отчеты платформы и верификатора могут расходиться из-за методологии: одна сторона засчитывает показ в момент загрузки рекламного блока, другая — только когда он действительно появился на экране. Особенно заметно это на полноэкранных и интерактивных форматах, которые внешний измеритель распознает не всегда корректно. Само по себе расхождение ничего не говорит о качестве кампании.

Дополнительное препятствие — переход между каналами. Человек видит рекламу в мобильной игре, через неделю заходит на сайт с компьютера, а покупает в офлайновом магазине — и ни разу не кликает по объявлению. Связать такие цепочки помогают данные мобильных операторов и крупных экосистем, но стоят они дорого, а полной картины не дают: каждый источник видит только свою часть аудитории.

Вывод из обоих сюжетов один: договариваться о метриках нужно до старта. Что считается просмотром, что кликом, какая глубина взаимодействия учитывается, какое окно атрибуции берется за основу, чей отчет считается основным — все это фиксируется на этапе согласования. Если кампания должна дойти до покупки или удержания, на старте фиксируются и целевые события для каждого этапа воронки. Иначе финальный разговор о результате превращается в сверку несопоставимых отчетов.

Внимание как первый этап воронки

Медийные кампании в среде мобильных приложений перестали быть покупкой абстрактного охвата в тот момент, когда качество контакта стало прогнозируемой величиной. Следующий шаг — перестать считать охват конечной точкой. Контакт, за который платформа боролась в аукционе, становится началом пути к измеримому результату.

Это третий, заключительный материал серии, и вместе они описывают всю воронку — от узнаваемости и интереса до привлечения пользователей и их удержания.

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