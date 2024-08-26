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Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2024 в 08:00

В России на 20% вырос спрос на дизайнеров

Растут и зарплаты в этой области

Количество вакансий дизайнеров выросло на 19% с начала года. Зарплаты тоже увеличились примерно на столько же, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования DNA Team и HeadHunter.

Больше половины из опубликованных вакансий (рост на 54%) пришлось на продуктовых дизайнеров. Эта же работа оказалась самой высокооплачиваемой — 150 тыс. руб. в месяц.

В лидерах также дизайнеры интерьеров (39%), графические дизайнеры (27%), дизайнеры интерфейсов (24%) и UX/UI-дизайнеры (17%). Но на 3D-дизайнеров и дизайнеров печатной продукции спрос упал: на 3% и 8%.

Прирост в заработной плате дизайнеров с начала года составил 21%. Почти на половину (44%) выросла зарплата в сфере печатной продукции. Однако полиграфисты — самые низкооплачиваемые специалисты в дизайне, в среднем они зарабатывают 65 тыс. руб.

Меньше получают только графические и веб-дизайнеры — по 60 тыс. руб. Последним в среднем урезали зарплату на 20%. UX/UI-дизайнеры получают примерно 110 тыс. руб., дизайнеры интерфейсов и дизайнеры игр — по 100 тыс руб. У последних в этом году зарплаты стали на четверть больше.

Больше всего резюме на одну вакансию приходится среди геймдизайнеров — 10,4, меньше всего — среди дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров — 0,3 и 0,7.

Ранее выяснилось, что дизайнеры — самые непостоянные сотрудники. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем около 2,5 лет.

дизайнер
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