В России могут ввести маркировку ИИ-контента

Минцифры обсуждает возможность маркировки ИИ-контента и допускает проведение пилотного проекта. Ведомство намерено в ближайшее время создать рабочую группу по этому вопросу. Об этом рассказал заместитель руководителя Минцифры Александр Шойтов, его слова приводит «Интерфакс».

Обсуждаются два варианта: маркировка оригинального контента, созданного человеком (указание, что материалы не сгенерированы искусственным интеллектом) и маркировка контента, который был сгенерирован ИИ.

«В ближайшее время создадим в Минцифры соответствующую рабочую группу, у нас такое поручение есть от научного совета Совета безопасности. Общие подходы есть, есть подходы и к нормативному регулированию», — рассказал Шойтов.

Речь идет о формировании среды и доверия, а также об усилении ответственности за использование дипфейков.

В сентябре в Госдуме определились с формулировкой искусственного интеллекта. Им назвали софт, который сможет обрабатывать информацию способом, напоминающим разумное поведение. В октябре спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обсудить маркировку ИИ-контента. Депутат заявил, что созданный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях и для введения россиян в заблуждение.