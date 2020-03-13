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13.03.2020 в 13:45

В России стал доступен сервис бесплатной дезинфекции смартфонов Samsung

Эта услуга стала необходимостью в условиях пандемии коронавируса

В России и ряд других стран южнокорейская компания Samsung запустила услугу бесплатной дезинфекции смартфонов, пишет портал Kod.

UPD: В пресс-службе Samsung уточнили, что в России данная возможность существует уже несколько лет. «Любой клиент может воспользоваться услугой абсолютно бесплатно при обращении в Samsung Сервис Плаза», — сообщили в компании.

Сервис получил название Galaxy Sanitizing, он также доступен в Чили, Вьетнаме, Перу, Польше, Аргентине, Украине, Японии, Испании, Пакистане, Финляндии, Хорватии, Дании, Южная Корее, Малайзии, Норвегии, Новой Зеландии.

Процедура выглядит как обработка устройств ультрафиолетовыми лучами. Инфекция погибает под воздействием высокой температуры. Технология уничтожения микроорганизмов прошла проверку и показала свою эффективность. Услуга доступна в официальных магазинах и сервисах бренда.

Дезинфицировать свои мобильные устройства сегодня россиянам порекомендовал и Роспотребнадзор. По инструкции ведомства, пишет РБК, технику нужно обрабатывать после каждого помещения общественных мест и транспорта и по окончании рабочего дня.

Особенно тщательно технику нужно обрабатывать в местах соприкосновения с лицом. Если на телефоне есть чехол — его нужно снять и продезинфицировать отдельно. Для обработки лучше использовать антисептические салфетки и гели.

В начале марта вслед за медицинскими масками ажиотажный спрос был зафиксирован на антисептики — продажи гелей, салфеток для рук и мыла в России выросли в разы. Ажиотаж вызван новостями о коронавирусе.

Samsung Коронавирус
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