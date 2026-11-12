Лерчек попросила Владимира Путина о помиловании

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — заявил защитник.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Также ей назначили штраф в размере 763,6 млн руб. и запретили на три года продвигать свой бренд в интернете. Блогер вину не признала.

Суд установил пятилетний испытательный срок и обязал Чекалину ежемесячно отмечаться в контролирующем органе, уведомлять о смене места жительства и не заниматься администрированием и использованием интернет-ресурсов для ведения коммерческой деятельности.

Мосгорсуд оставил приговор в силе. Защита подала кассационную жалобу.