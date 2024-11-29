Минтруд разработал рекомендации для бизнеса по поддержке многодетных сотрудников

В России появились рекомендации для работодателей по поддержке сотрудников, у которых есть семьи. Документ разработал Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По данным издания, проект включает широкий спектр мер для сотрудников с детьми — от гибкого графика до компенсации первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка. В общей сложности документ содержит свыше 60 предложений по поддержке работников, имеющих детей.

Рекомендации бизнесу можно разделить на несколько тематических блоков. Например, в разделе по содействию в совмещении профессиональных и семейных обязанностей к мерам относятся возможность работать по гибкому графику, неполный день или дистанционно. Такое право рекомендуется предоставить многодетным работникам, беременным женщинам и тем, кто вышел из декрета до того, как ребенку исполнилось три года.

Проект рекомендаций «по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями» планируется рассмотреть 29 ноября на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. После одобрения документ должен быть обсужден на региональных трехсторонних комиссиях.

Как отмечает РБК, предлагаемые меры поддержки носят рекомендательный характер и могут быть реализованы «в любом сочетании организациями всех форм собственности, вне зависимости от отраслевой принадлежности и размера организаций в соответствии с их финансовыми и организационными возможностями».

Меры должны способствовать заключению работниками браков, рождению детей, а также укреплять «приоритеты традиционных семейных ценностей, уважение к родительству и многодетности».

Согласно данным опроса «Росгосстраха» и «Зарплаты.ру», большинство россиян (90%) при устройстве на работу обращают внимание на наполнение корпоративного соцпакета. При этом для 33% респондентов важнейшим условием при выборе компании-работодателя становится наличие оплачиваемого руководством добровольного медицинского страхования (ДМС).