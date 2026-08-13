В Подмосковье число самозанятых за год выросло на 24,5%

Количество самозанятых в Московской области на конец июля 2026 года превысило 1,2 млн человек. За год показатель вырос на 240,5 тыс., или 24,5%, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.

По данным Мининвеста Подмосковья, 1 153 010 самозанятых зарегистрированы как физлица, еще 68 944 имеют статус индивидуальных предпринимателей и применяют налог на профессиональный доход (НПД). Годом ранее эти показатели составляли 924 534 и 56 864 человека соответственно.

Таким образом, за год число самозанятых — физлиц выросло на 228 476 человек. Количество индивидуальных предпринимателей на НПД увеличилось еще на 12 080.

Для самозанятых в регионе действует ряд мер поддержки. В частности, они могут получить субсидию «Маркетплейсы» на возмещение части расходов при продаже товаров, работ и услуг через интернет, а также воспользоваться гарантиями Московского областного гарантийного фонда при получении кредитов.