Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.08.2026 в 13:50

В Подмосковье число самозанятых за год выросло на 24,5%

На конец июля в регионе зарегистрировано более 1,2 млн человек, применяющих налог на профессиональный доход

1

Количество самозанятых в Московской области на конец июля 2026 года превысило 1,2 млн человек. За год показатель вырос на 240,5 тыс., или 24,5%, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.

По данным Мининвеста Подмосковья, 1 153 010 самозанятых зарегистрированы как физлица, еще 68 944 имеют статус индивидуальных предпринимателей и применяют налог на профессиональный доход (НПД). Годом ранее эти показатели составляли 924 534 и 56 864 человека соответственно.

Таким образом, за год число самозанятых — физлиц выросло на 228 476 человек. Количество индивидуальных предпринимателей на НПД увеличилось еще на 12 080.

Для самозанятых в регионе действует ряд мер поддержки. В частности, они могут получить субсидию «Маркетплейсы» на возмещение части расходов при продаже товаров, работ и услуг через интернет, а также воспользоваться гарантиями Московского областного гарантийного фонда при получении кредитов.

Подмосковье Самозанятые
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Бизнес
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.