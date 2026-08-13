Продавцы электроники попросили ввести налоговые послабления из-за атак БПЛА

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в ее состав входят DNS, «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк», Samsung, Huawei, Honor, Tecno и другие) направила в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг предложения по поддержке компаний, пострадавших от атак БПЛА и терактов на торговых и складских объектах. Об этом сообщает РБК.

Минфину РАТЭК предложила запретить восстановление НДС по товарам, уничтоженным в результате атак на логистические объекты. Также ассоциация считает необходимым разрешить полностью учитывать стоимость утраченной продукции во внереализационных расходах при расчете налога на прибыль. Подтверждать факт уничтожения предлагается актами МЧС или Следственного комитета.

По мнению РАТЭК, такие меры помогут снизить дополнительную налоговую нагрузку на компании, которые уже понесли значительный материальный ущерб. Ассоциация также предложила создать специальный компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшему бизнесу до окончания страховых и судебных разбирательств.

Отдельный блок предложений касается маркетплейсов и складской инфраструктуры. РАТЭК предлагает обязать площадки показывать продавцам актуальные условия и лимиты страхования конкретного склада, а также дать возможность добровольно страховать военные риски при оформлении поставки. Кроме того, маркетплейсы, по мнению ассоциации, должны возмещать продавцам утраты в размере страховых выплат, полученных самими площадками.

Еще одна инициатива — обязать операторов складов выдавать единый акт об утрате товара в течение 10 рабочих дней после чрезвычайной ситуации. РАТЭК также выступила за создание национальной системы государственно-частного перестрахования рисков БПЛА и терактов с участием бюджетных средств.

В Минэкономразвития подтвердили получение предложений, но их содержание не прокомментировали. В Минфине сообщили, что письмо пока не поступало, однако ведомство готово его рассмотреть. В министерстве добавили, что вместе с другими ведомствами уже обсуждают аналогичные вопросы с представителями бизнеса.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых после чрезвычайных ситуаций.