В Петербурге откроется кофейня, где кофе посетителям будет подбирать ИИ

В апреле 2019 года в Санкт-Петербурге начнет работать первая кофейня «Астаманьяна», которая будет пользоваться помощью искусственного интеллекта для оптимизации работы кафе. Также сервис будет предлагать посетителям напитки в зависимости от их настроения, сообщает VC.

Для машинного обучения будут использоваться технологии искусственного интеллекта в облаке Microsoft Azure. Так, ориентируясь на настроение посетителя, уставшему человеку кофейня предложит двойной эспрессо, а позитивно настроенному — апельсиновый раф.

Дмитрий Скворцов, руководитель сети кофеен «Астаманьяна»: Система распознает ряд эмоций (радость, грусть, усталость, удивление и другие) и в зависимости от него выдает бариста несколько подходящих вариантов на выбор, чтобы он мог предложить их посетителю. К примеру, если человек выглядит усталым, ему можно предложить двойной эспрессо для бодрости, а если выглядит радостным — апельсиновый раф для продления хорошего настроения. Сейчас мы проводим исследования на фокус-группах, потом нейросеть будет обучаться автоматически.

Искусственный разум также сможет предсказывать, сколько людей придет в кофейню, чтобы компания смогла вовремя вывести больше сотрудников на смену. Будут учитываться погодные данные и информация о ближайщих мероприятиях.

До конца 2019 года в Санкт-Петербурге появится три подобных кофейни, а в 2020 партнеры планируют открыть две ИИ-кофейни в Москве.