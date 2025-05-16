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18+
16.05.2025 в 17:00

В первом квартале мошенники похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей

Одним из способов хищения денег стало заражение мобильных устройств вредоносными программами

В первом квартале 2025 года злоумышленники совершили 296,6 тыс. мошеннических операций почти на 6,9 млрд руб. Сумма почти соответствует среднему показателю потерь от действий аферистов за последние четыре квартала. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.

Больше всего средств мошенники украли через каналы дистанционного банковского обслуживания. В частности, злоумышленники заражали смартфоны жертв вредоносными программами для получения доступа к приложениям кредитных организаций.

За отчетный период ЦБ инициировал блокировку 19,8 тыс. телефонных номеров аферистов и 7,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

Банкам удалось предотвратить 43,8 млн попыток злоумышленников похитить деньги у россиян и защитить 4,6 трлн руб. клиентов.

Ранее ВТБ назвал актуальные схемы мошенничества с банковскими картами. Фишинг признан самым популярным способом кражи средств с карт пользователей.

Центробанк исследование Мошенники
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