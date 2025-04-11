ВТБ назвал актуальные схемы мошенничества с банковскими картами

Самым популярным способом кражи денег с банковских карт пользователей стал фишинг. В числе распространенных схем также социальная инженерия и NFC-клоны карт. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ВТБ.

По данным банка, одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. Мошенники создают поддельные интернет-магазины, предлагая товары по низким ценам. После ввода личных данных (логина, пароля, номера карты) на фальшивых сайтах клиент теряет средства, а сайт исчезает.

Кроме того, киберпреступники выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности и используют различные уловки для получения доступа к данным карты, например, просят сообщить код из СМС или предоставить личную информацию под предлогом подозрительной активности.

Еще одна актуальная схема — с NFC-клонами карт. Злоумышленники используют шпионское ПО для создания виртуальных клонов карт. После установки ПО на телефон, мошенники могут получить доступ к данным карты, а затем совершать бесконтактные транзакции.

Эксперты отмечают, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, нацеливаясь на широкий круг людей, особенно на финансово стабильных граждан среднего возраста.

Ранее банк ВТБ внедрил новый функционал в мобильном приложении, позволяющий клиентам установить запрет на операции по QR-коду в банкоматах. Ограничение распространяется на снятие и зачисление средств и направлено на снижение рисков, связанных с мошенничеством при переводе денег на так называемые «безопасные счета».