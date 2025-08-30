Sostav.ru

30.08.2025 в 10:19

В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов

С начала года в столице открылось почти 700 заведений общественного питания

В Москве наблюдается беспрецедентный рост сети общественного питания. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с января по август 2025 года в столице открылось почти 700 новых кафе и ресторанов. Для сравнения, в 2024 году появилось 348 заведений, а в 2023‑м — 364.

По словам представителей городской администрации, рекордный прирост стал возможен благодаря мерам поддержки бизнеса: сокращению административных барьеров, переводу получения документов в онлайн‑формат и упрощению законодательства в сфере установки летних веранд.

«Мы видим, что предприниматели активно используют новые возможности, а жители города получают больше выбора — от ресторанов высокой кухни до уютных кофейн у дома», — отметили в мэрии.

Сейчас в Москве работает свыше 22,6 тыс. кафе и ресторанов с почти 858 тыс. посадочных мест. Эксперты отмечают, что популярность заведениям обеспечивают не только разнообразие кухни, но и удобный формат работы, атмосферные летние террасы и качественный сервис.

По прогнозам аналитиков, рост сети общественного питания в 2025 году продолжится, поскольку спрос на кафе и рестораны в городе остается высоким, а меры поддержки бизнеса сохраняются.

Ранее стало известно, что чек самого дорогого ужина в России составил 4,8 млн руб. Визит был сделан в одно из московских заведений. На втором месте счет на сумму 3,9 млн руб. в краснодарском ресторане, на третьем — ужин за 3,6 млн руб. в подмосковном заведении.

