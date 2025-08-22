Рекордный чек в общепите составил 4,8 млн рублей

Чек самого дорогого ужина в России составил 4,8 млн руб. Визит был сделан в одно из московских заведений. На втором месте счет на сумму 3,9 млн руб. в краснодарском ресторане, на третьем — ужин за 3,6 млн руб. в подмосковном заведении. Таковы данные «СберАналитики».

За первое полугодие 2025 года сумма трат в заведениях общепита и барах составила 3,6 трлн руб. Это на 22% больше показателя за тот же период 2024 года и более чем на 50% выше, чем в первой половине 2023 года. Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан вырос на 10%, до 580 руб.

81% оплат приходится на фастфуд, 15% — на кафе и рестораны. По сумме транзакций на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, на кафе и рестораны — 34%. Средний чек в заведениях, предлагающих посетителям фастфуд, составляет 434 руб., в кафе и ресторанах — 1,2 тыс. руб.

33% всех оплат и почти 36% общей суммы расходов пришлись на посетителей 35−44 лет. На мужчин приходится 51% оплат, на женщин — 49%. Доля мужчин в общей сумме расходов составляет 53%.

В Москве на рестораны тратят около 16 тыс. руб. в год на человека, в Санкт-Петербурге — 13 тыс. руб. В среднем по России показатель составляет 9,4 тыс. руб.

Москвичи ходят в заведения общепита около 22 раз в год, жители Санкт-Петербурга — 21, средний показатель по стране — 16.

Также сегодня стало известно, что самый дорогой авиабилет этим летом был продан за 2,1 млн руб. Билет покупали на рейс Москва — Буэнос-Айрес, пишет ТАСС.