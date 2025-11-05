Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2025 в 06:50

В магазинах предложили ввести единую систему измерения товаров

Это позволит гражданам избежать маркетинговых уловок

2

Депутаты Госдумы предложили ввести единую весовую единицу измерения для торговли. Соответствующие обращения направлены в Минпромторг и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

Инициатива, по словам авторов, должна повысить прозрачность ценообразования и защитить покупателей от введения в заблуждение, например, когда разные магазины указывают стоимость за разные объемы или вес.

Общественные организации, включая Национальный союз защиты прав потребителей и общественный совет при Роспотребнадзоре, поддерживают идею, считая, что она поможет покупателям избежать маркетинговых уловок, таких как цена за упаковку у одного и за 100 г у другого продавца.

Эксперты же отмечают, что унификация может обернуться дополнительными затратами для торговли, что, в итоге, скажется на цене товаров. Некоторые аналитики считают, что россияне и без того способны сопоставлять стоимость и вес.

Подобный законопроект уже рассматривался в 2023 году, но не был принят из-за возможных дополнительных расходов ретейла на замену ценников и модернизацию систем учета.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.