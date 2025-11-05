В магазинах предложили ввести единую систему измерения товаров

Депутаты Госдумы предложили ввести единую весовую единицу измерения для торговли. Соответствующие обращения направлены в Минпромторг и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

Инициатива, по словам авторов, должна повысить прозрачность ценообразования и защитить покупателей от введения в заблуждение, например, когда разные магазины указывают стоимость за разные объемы или вес.

Общественные организации, включая Национальный союз защиты прав потребителей и общественный совет при Роспотребнадзоре, поддерживают идею, считая, что она поможет покупателям избежать маркетинговых уловок, таких как цена за упаковку у одного и за 100 г у другого продавца.

Эксперты же отмечают, что унификация может обернуться дополнительными затратами для торговли, что, в итоге, скажется на цене товаров. Некоторые аналитики считают, что россияне и без того способны сопоставлять стоимость и вес.

Подобный законопроект уже рассматривался в 2023 году, но не был принят из-за возможных дополнительных расходов ретейла на замену ценников и модернизацию систем учета.