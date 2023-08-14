Минпромторг не одобрил идею указывать стоимость товаров за килограмм и литр

Минпромторг выступил против законопроекта о так называемой «честной цене». Инициативой предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр. Проект поправок в закон «О защите прав потребителей» должен защитить покупателей от производителей, которые уменьшают упаковку, но при этом не снижают стоимость товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства.

Как отметили в ведомстве, предлагаемые нормы возлагают на розницу обязанность пересчитывать объём и вес товаров. В связи с этим выкладка товаров и подготовка ценников подорожают. Кроме этого, в Минпромторге считают, что процесс должен быть автоматизирован, а значит, появятся новые издержки на модернизацию учётных систем, которые войдут в конечную стоимость товаров.

Также в ассортименте магазинов присутствует продукция, цена которой за один килограмм или литр не нужна потребителю, указало ведомство. В частности, к таким товарам относятся кофе, чай, конфеты, жевательная резинка, чипсы и другое. Потребители привыкли видеть стоимость такой продукции за упаковку. Законопроект же не делает исключения для отдельных категорий товаров, подчеркнули в министерстве.

Регулятор уверен, что принятие инициативы приведёт к «осложнению восприятия стоимости таких товаров». Аналогичную позицию заняли и в Роспотребнадзоре, указывают «Известия». Документ следует доработать, считают там.

Вместе с тем Минпромторг предложил ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объёма или веса. Для этого потребуется скорректировать ГОСТы на пищевые продукты. В новой редакции стандарт обяжет производителей использовать только целые значения в упаковке, например один килограмм или литр.

В начале июня законопроект о «честной цене» подготовил и внёс в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. По его словам, документ призван обезопасить потребителей от ситуаций, когда производитель снижает объём продукции, но оставляет цену прежней. «Известиям» депутат пояснил, что ко второму чтению законопроекта внесёт поправку, которая позволит правительству утверждать перечень товаров с обязательным «честным ценником».