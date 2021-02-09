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09.02.2021 в 06:10

В Калуге представят дизайн-оформление города в космическом стиле

Брендбук посвящен 60-летию первого полета человека в космос

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В Калуге презентовали концепцию дизайн-оформления города к 60-летию полета человека в космос. По словам разработчиков, лаконичное стилевое решение напрямую отсылает к эпохе первооткрывателей Вселенной и подвигу Юрия Алексеевича Гагарина.

Брендбук разработала команда главного архитектора города Алексея Комова. На своей странице в Facebook он поделился презентацией проекта. Комов подчеркнул, что в работе не копируется советский стиль — он используется как ресурс для развития. Частью концепции стали эмблема и брендбук, в котором представлены различные варианты использования: не только в виде графического изображения, но и в виде рельефа.

Логотип выполнен в стиле советского модернизма. Авторы считают, что этот стиль не просто популярен, а лучше всего отражает наследие. Прототипом нового логотипа стала эмблема, разработанная архитектором Юрием Бучарским в 2011 году. Он участвовал в конкурсе Sostav.ru «Знак Года российской космонавтики». Обновленный логотип выполнен в красно-сине-белой гамме. Он представляет собой земной шар в виде медали с вписанной цифрой «60». Композицию завершает летящий по орбите Земли корабль «Восток-1».

По словам главы города Дмитрия Денисова, концепция получила поддержку министерства культуры РФ и Музея космонавтики. Дизайн используют для праздничного оформления города к 12 апреля.

В 2018 году к празднованию годовщины полета Юрия Гагарина медиахолдинг Maer Group запустил ракету в реальную величину на своем медиафасаде «Салют».

Калуга Космос бренд-бук
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