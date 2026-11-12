InfoWatch и Depot: пересобрать бренд под новую продуктовую реальность

Для зрелых технологических компаний ребрендинг все чаще становится не косметическим обновлением, а способом объяснить рынку новую структуру бизнеса. Так произошло с InfoWatch: за 20 лет компания выросла из разработчика решений для защиты данных в экосистему продуктов, сервисов и сопутствующих направлений. О том, как Depot пересобрало позиционирование, архитектуру бренда и визуальную систему, чтобы этот масштаб стал понятен разным B2B-аудиториям, команда проекта рассказала Sostav.

Контекст

ГК InfoWatch — российский разработчик решений в области информационной безопасности. Изначально InfoWatch занималась разработкой решений для защиты данных, включая флагманский продукт — DLP-систему для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Затем в портфеле появилось направление InfoWatch ARMA для защиты промышленной и сетевой инфраструктуры, а также сервисы и образовательное направление.

Фархад Кучкаров, директор по развитию и стратегии Depot: Для большинства сервисных B2B- и IT-компаний бренд — это всегда экосистема вокруг продукта, который они продают. То есть это дополнительные преимущества, RTB и атрибуты, помогающие продавать основной продукт. Так было всегда, так есть и так будет. Поэтому, разрабатывая B2B-бренд в секторе IT или для сервисной компании, мы в первую очередь думаем об экосистемности. Часто бывает так, что отдельные элементы экосистемы становятся самостоятельными брендами и полноценными бизнесами со своим cash flow и собственной стратегией. Поэтому в случае InfoWatch мы не просто объединили существующие продукты и сервисы, а заложили логику дальнейшего развития экосистемы. Теперь новые направления могут встраиваться в общую архитектуру, сохраняя связь с брендом и получая пространство для самостоятельного роста.

Задача

Перед Depot стояла задача актуализировать бренд под новую продуктовую реальность. В рамках проекта предстояло обновить позиционирование, разработать архитектуру бренда и доработать логотип.

Как решили задачу

Команда Depot начала со стратегического этапа и проанализировала целевую аудиторию с точки зрения драйверов и барьеров. Выяснилось, что современные ИБ-специалисты — это не только выходцы из силовых структур, как было принято считать долгие годы. Сегодня в профессию приходит новое поколение экспертов: их готовят профильные образовательные программы, они лучше ориентируются в технологиях и иначе смотрят на задачи информационной безопасности.

По результатам исследований выделили несколько ключевых поведенческих сегментов аудитории: карьериста, ориентированного на профессиональный рост; энтузиаста, который ищет новые технологии; трансформатора, воспринимающего безопасность как системную задачу бизнеса; и консерватора, опирающегося на регламенты и контроль. Такая модель помогла сформировать более точный язык бренда.

Позиционирование через устойчивость бизнеса

На основе исследования Depot разработало позиционирование Business Resilience Challenger. Оно связывает информационную безопасность с устойчивостью бизнеса в постоянно меняющейся среде угроз.

Business означает работу с конкретными задачами: защитой данных, процессов и инфраструктуры. Resilience раскрывает способность адаптироваться к угрозам и сохранять работоспособность. Challenger описывает роль бренда, который проверяет свои решения на прочность и готовится к новым сценариям атак. Эта идея стала основой архитектуры бренда и визуальной системы.

Архитектура бренда

Команда пересобрала продуктовую систему так, чтобы направления InfoWatch воспринимались как части одного бренда. Основное направление закрепили за решениями для защиты данных внутри компании. InfoWatch ARMA отвечает за защиту промышленных сетей, рабочих станций, серверов и систем управления технологическими процессами.

Также в архитектуру бренда встроили сервисные и образовательные направления. Это помогло выстроить навигацию внутри бренда и упростить коммуникацию с разными аудиториями — от топ-менеджмента до ИТ- и ИБ-специалистов.

Айдентика

Depot доработало логотип и его текстовую часть. Он сохранил узнаваемость и встроился в большую часть диджитал-коммуникаций: сайт, презентационные материалы, анимацию и продуктовые носители.

Цвет стал одним из инструментов преемственности и навигации. Команда сохранила зеленый как ключевой код InfoWatch, но расширила палитру так, чтобы она помогала различать направления, связывать продукты и сохранять целостность бренда на разных носителях.

Фирменные «скобки» из логотипа легли в основу защитного контура. Он работает как рамка для контента, развивается в 3D и анимации, используется в диджитал-среде и печати. Для продуктов, суббрендов и внутренних направлений команда создала систему иконок, которая помогает понять назначение каждого решения и его место в экосистеме.

Система визуальной идентичности стала продолжением позиционирования бренда Business Resilience Challenger.

Результат

В результате команда Depot разработала бренд-систему InfoWatch с позиционированием, понятной архитектурой и визуальной навигацией.

Теперь презентовать различные направления InfoWatch стало проще, адаптируя коммуникацию под задачи разных аудиторий. При этом бренд сохранил узнаваемость, важную для существующей B2B-аудитории, и стал визуально ближе к реальному уровню технологической экспертизы компании и понятнее для потенциальных клиентов и нового поколения ИБ-специалистов. Это помогло не потерять накопленное доверие и одновременно показать реальный масштаб компании. Главным диджитал-носителем обновленного бренда стал сайт InfoWatch.

Анна Ручкина, директор по маркетингу ГК InfoWatch: Перед нами стояла задача обновить визуальный образ InfoWatch и коммуникацию с аудиторией, сохранив узнаваемость бренда. При разработке концепции мы учитывали историю компании, ее специализацию в сфере информационной безопасности, а также изменения рынка и задач клиентов. Эти особенности легли в основу новой визуальной системы и тональности общения с аудиторией.

Состав творческой группы

Depot (агентство)

Директор по развитию и стратегии: Фархад Кучкаров

Исполнительный стратегический директор: Анастасия Харук

Стратег: Александр Израйлев

Креативный директор направления айдентики: Семен Шатыло

Арт-директор: Андрей Анисимов

Диджитал-директор: Дмитрий Еремеев

Дизайнер: Дарья Иванова

Моушн-дизайнер: Евгений Никитин

Директор направления вербальных коммуникаций: Галина Евдокимова

Копирайтер: Александр Жегулов

Директор группы по работе с клиентами: Елена Кузьмина

Директор клиентского отдела: Светлана Малинская

Пиар-менеджер: Стася Василенко

Управляющие партнеры: Алексей Андреев, Анна Луканина

Исполнительный директор: Анна Калиничева

Пиар-директор: Ирма Зуева

InfoWatch (клиент)

Директор по маркетингу: Анна Ручкина

Арт-директор: Александр Квасов