Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПАО «Банк ПСБ»:
В жизни любого зрелого бренда наступает момент, когда система взаимодействия и визуальный язык, с помощью которых он общается с потребителем, уже не успевают за масштабом задач, скоростью изменений и тем, как меняется сам клиент. И в этот момент важно не придумывать и не изобретать себя заново, а проанализировать пройденный путь, чтобы услышать, кем ты стал, и выразить это яснее, увереннее, современнее и понятнее.
От нового взгляда на себя — к новому визуальному языку
Именно с такого переосмысления началась работа над новым брендбуком ПСБ. Перед командой не стояла задача просто «освежить картинку» или отказаться от привычной цветовой пары — синего и оранжевого. Важно было найти новые смыслы, точнее выразить характер банка и сформировать современный, живой и понятный клиенту образ.
Команда ПСБ совместно с агентством ONY взглянула на привычную визуальную идентичность под другим углом, переосмыслила существующие элементы и нашла новые способы раскрыть их потенциал. При этом важно было сохранить целостное восприятие ПСБ как универсального банка, надежного партнера для людей и бизнеса, связующего звена с оборонно-промышленным комплексом России и участника решения стратегических задач страны.
Так родилась концепция нового брендбука, вдохновленная рассветом — символом начала нового дня, движения вперед и новых возможностей.
Ценности, которые формируют образ бренда
В основе визуальной системы — четыре ценности, определяющие характер ПСБ.
- Масштаб. Банк мыслит и действует широко, берет на себя большие задачи и отвечает за результат на уровне страны и ее экономики.
- Защита. Банк бережно относится к людям, их средствам, планам и будущему, обеспечивая надежную опору и безопасность российского общества.
- Созидание. Банк строит, развивает и усиливает, создавая новые возможности для людей, бизнеса и страны.
- Любовь к Родине. Банк работает ради развития и процветания России. Эта ценность отражается в его решениях и проектах.
Как поймать рассвет: визуальное воплощение философии ПСБ
Как перевести эти ценности на язык визуальных образов? Ответ команда нашла в самом рассвете — его оттенках, свете и особой атмосфере. Рассветный градиент, солнечные акценты и наполненные светом фотографии создают ощущение уверенности, открытости и движения вперед.
Свет проходит красной нитью через всю визуальную систему — от цветовой палитры и фотостиля до трехмерной графики. Это способ выразить философию банка: видеть перспективу, замечать возможности и помогать клиентам двигаться вперед.
«Мы рядом, чтобы помочь вам увидеть новые возможности. Мы — банк, который смотрит за горизонт».
Логотип и шрифт: узнаваемость в каждой детали
Обновление коснулось базовых элементов фирменной идентичности. Логотип стал современнее и удобнее для восприятия: типографическая часть увеличена, благодаря чему название банка лучше читается в разных форматах и масштабах.
Специально для ПСБ разработан фирменный шрифт «ПСБ Лавр» в восьми начертаниях. Он сочетает читаемость, компактность и сдержанность, подчеркивая надежность и основательность банка.
Все краски рассвета: новая цветовая палитра
Цвет стал одним из главных инструментов раскрытия концепции. Привычные синий и оранжевый сохранили свою роль, но стали свежее и современнее. К ним добавились лиловый и персиковый оттенки. Таким образом, базовыми цветами бренда стали: глубокий синий, солнечный оранжевый, предрассветный небесный и теплый персиковый.
Важную роль играют градиенты: они создают глубину, передают переходы цвета и добавляют динамику. В зависимости от задачи меняются количество оттенков и насыщенность. Уже разработано 50 вариантов градиентов, и библиотека продолжает пополняться.
Чтобы создавать градиенты последовательно, команда подготовила промпты и включила их в брендбук. Они задают принципы переходов, сочетания оттенков и ограничения, помогая сохранять фирменную логику и целостность системы.
Фотостиль: больше жизни и естественного света
Идею рассвета продолжает фотостиль. В его основе — естественность, непринужденность и ощущение реальной жизни. Фирменные синий и оранжевый появляются в кадрах в насыщенных, но природных оттенках. Это делает образы разнообразнее, а коммуникацию — человечнее.
Для нового фотостиля уже разработано 200 генераций фотографий, библиотека продолжает пополняться. В брендбук включили промпты для создания изображений: они задают композицию кадра, характер освещения, ракурсы и ограничения при генерации. Промпты помогают управлять результатом и создавать материалы в единой стилистике.
3D-графика: надежность, выраженная через форму и материал
В основе трехмерной графики — камень, металл и стекло. Они помогают передать прочность, надежность и современность ПСБ.
Уже разработано 50 рендеров и 60 генераций 3D-элементов. Библиотека продолжает расширяться.
Линда Косичкина, арт-директор ONY:
Вместе с командой ПСБ мы исследовали новые инструменты и возможности автоматизации, чтобы не ограничиваться сильной визуальной концепцией, а сразу думать о том, как она будет жить дальше. В результате получилась не просто айдентика, а сложносочиненная рабочая система — с библиотеками, правилами и инструментами, которые помогают масштабировать стиль на большое количество задач и материалов, сохраняя его целостность.
Единый бренд — разные направления бизнеса
ПСБ — универсальный банк с широким спектром направлений деятельности. Поэтому одной из задач обновления стало создание системы, которая помогает клиентам ориентироваться в разнообразии продуктов и услуг, сохраняя целостность бренда.
Для отдельных направлений разрабатываются собственные визуальные решения — палитры, градиенты и особенности фотостиля. В каждой палитре присутствует один или несколько базовых цветов материнского бренда: это подчеркивает специфику бизнеса и сохраняет общую идентичность.
Решения уже созданы для розничного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, оборонно-промышленного комплекса и корпоративного бизнеса. Разнообразие визуальных решений не размывает образ банка, а помогает раскрыть его многогранность, и в дальнейшем эта логика будет развиваться.
Не просто обновление, а единая система движения вперед
Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПАО «Банк ПСБ»:
Все эти элементы не просто отдельные инструменты, а единая продуманная система нового брендбука. Она отражает философию банка: смотреть за горизонт и помогать клиентам находить новые возможности. Наша главная задача как сильной команды сильного банка не просто объявить о переменах, а сделать так, чтобы эти перемены ощутились в каждой точке касания с брендом. Чтобы «Банк ПСБ» выглядел так же убедительно, как работает. И чтобы визуальный язык не просто нравился, а делал ПСБ ближе, понятнее и лучше для тех, кто выбирает его каждый день.
Состав творческой группы
ПАО «Банк ПСБ» (клиент)
Директор департамента маркетинга: Анна Груздо
Начальник управления маркетинговых коммуникаций: Татьяна Обидина
Старший управляющий эксперт по работе с розничной сетью: Екатерина Пермина
Начальник отдела дизайна: Станислав Лахман
Начальник управления интернет-проектов: Илья Голованов
Заместитель начальника управления интернет-проектов: Евгений Епифанов
Управляющий эксперт: Кристина Быструшкина
ONY (агентство)
Креативный директор: Сергей Лавриненко
Арт-директор: Линда Косичкина
Бренд-дизайнеры: Диана Кондратьева, Федор Щепин
3D-дизайнер: Анна Волкова
Стратег: Ирина Слонь
Продюсер: Наталья Новикова
«Игроник» (агентство)
Руководитель медиагруппы: Кристина Морозова
Старший специалист по размещению рекламы в цифровых медиа: Юлия Сыромятник