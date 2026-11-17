Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПАО «Банк ПСБ»: В жизни любого зрелого бренда наступает момент, когда система взаимодействия и визуальный язык, с помощью которых он общается с потребителем, уже не успевают за масштабом задач, скоростью изменений и тем, как меняется сам клиент. И в этот момент важно не придумывать и не изобретать себя заново, а проанализировать пройденный путь, чтобы услышать, кем ты стал, и выразить это яснее, увереннее, современнее и понятнее.

От нового взгляда на себя — к новому визуальному языку

Именно с такого переосмысления началась работа над новым брендбуком ПСБ. Перед командой не стояла задача просто «освежить картинку» или отказаться от привычной цветовой пары — синего и оранжевого. Важно было найти новые смыслы, точнее выразить характер банка и сформировать современный, живой и понятный клиенту образ.

Команда ПСБ совместно с агентством ONY взглянула на привычную визуальную идентичность под другим углом, переосмыслила существующие элементы и нашла новые способы раскрыть их потенциал. При этом важно было сохранить целостное восприятие ПСБ как универсального банка, надежного партнера для людей и бизнеса, связующего звена с оборонно-промышленным комплексом России и участника решения стратегических задач страны.

Так родилась концепция нового брендбука, вдохновленная рассветом — символом начала нового дня, движения вперед и новых возможностей.

Ценности, которые формируют образ бренда

В основе визуальной системы — четыре ценности, определяющие характер ПСБ.

Масштаб. Банк мыслит и действует широко, берет на себя большие задачи и отвечает за результат на уровне страны и ее экономики.

Банк мыслит и действует широко, берет на себя большие задачи и отвечает за результат на уровне страны и ее экономики. Защита. Банк бережно относится к людям, их средствам, планам и будущему, обеспечивая надежную опору и безопасность российского общества.

Банк бережно относится к людям, их средствам, планам и будущему, обеспечивая надежную опору и безопасность российского общества. Созидание. Банк строит, развивает и усиливает, создавая новые возможности для людей, бизнеса и страны.

Банк строит, развивает и усиливает, создавая новые возможности для людей, бизнеса и страны. Любовь к Родине. Банк работает ради развития и процветания России. Эта ценность отражается в его решениях и проектах.

Как поймать рассвет: визуальное воплощение философии ПСБ

Как перевести эти ценности на язык визуальных образов? Ответ команда нашла в самом рассвете — его оттенках, свете и особой атмосфере. Рассветный градиент, солнечные акценты и наполненные светом фотографии создают ощущение уверенности, открытости и движения вперед.

Свет проходит красной нитью через всю визуальную систему — от цветовой палитры и фотостиля до трехмерной графики. Это способ выразить философию банка: видеть перспективу, замечать возможности и помогать клиентам двигаться вперед.

«Мы рядом, чтобы помочь вам увидеть новые возможности. Мы — банк, который смотрит за горизонт».

Логотип и шрифт: узнаваемость в каждой детали

Обновление коснулось базовых элементов фирменной идентичности. Логотип стал современнее и удобнее для восприятия: типографическая часть увеличена, благодаря чему название банка лучше читается в разных форматах и масштабах.

Специально для ПСБ разработан фирменный шрифт «ПСБ Лавр» в восьми начертаниях. Он сочетает читаемость, компактность и сдержанность, подчеркивая надежность и основательность банка.

Все краски рассвета: новая цветовая палитра

Цвет стал одним из главных инструментов раскрытия концепции. Привычные синий и оранжевый сохранили свою роль, но стали свежее и современнее. К ним добавились лиловый и персиковый оттенки. Таким образом, базовыми цветами бренда стали: глубокий синий, солнечный оранжевый, предрассветный небесный и теплый персиковый.

Важную роль играют градиенты: они создают глубину, передают переходы цвета и добавляют динамику. В зависимости от задачи меняются количество оттенков и насыщенность. Уже разработано 50 вариантов градиентов, и библиотека продолжает пополняться.

Чтобы создавать градиенты последовательно, команда подготовила промпты и включила их в брендбук. Они задают принципы переходов, сочетания оттенков и ограничения, помогая сохранять фирменную логику и целостность системы.

Фотостиль: больше жизни и естественного света

Идею рассвета продолжает фотостиль. В его основе — естественность, непринужденность и ощущение реальной жизни. Фирменные синий и оранжевый появляются в кадрах в насыщенных, но природных оттенках. Это делает образы разнообразнее, а коммуникацию — человечнее.

Для нового фотостиля уже разработано 200 генераций фотографий, библиотека продолжает пополняться. В брендбук включили промпты для создания изображений: они задают композицию кадра, характер освещения, ракурсы и ограничения при генерации. Промпты помогают управлять результатом и создавать материалы в единой стилистике.

3D-графика: надежность, выраженная через форму и материал

В основе трехмерной графики — камень, металл и стекло. Они помогают передать прочность, надежность и современность ПСБ.

Уже разработано 50 рендеров и 60 генераций 3D-элементов. Библиотека продолжает расширяться.

Линда Косичкина, арт-директор ONY: Вместе с командой ПСБ мы исследовали новые инструменты и возможности автоматизации, чтобы не ограничиваться сильной визуальной концепцией, а сразу думать о том, как она будет жить дальше. В результате получилась не просто айдентика, а сложносочиненная рабочая система — с библиотеками, правилами и инструментами, которые помогают масштабировать стиль на большое количество задач и материалов, сохраняя его целостность.

Единый бренд — разные направления бизнеса

ПСБ — универсальный банк с широким спектром направлений деятельности. Поэтому одной из задач обновления стало создание системы, которая помогает клиентам ориентироваться в разнообразии продуктов и услуг, сохраняя целостность бренда.

Для отдельных направлений разрабатываются собственные визуальные решения — палитры, градиенты и особенности фотостиля. В каждой палитре присутствует один или несколько базовых цветов материнского бренда: это подчеркивает специфику бизнеса и сохраняет общую идентичность.

Решения уже созданы для розничного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, оборонно-промышленного комплекса и корпоративного бизнеса. Разнообразие визуальных решений не размывает образ банка, а помогает раскрыть его многогранность, и в дальнейшем эта логика будет развиваться.

Не просто обновление, а единая система движения вперед

Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПАО «Банк ПСБ»: Все эти элементы не просто отдельные инструменты, а единая продуманная система нового брендбука. Она отражает философию банка: смотреть за горизонт и помогать клиентам находить новые возможности. Наша главная задача как сильной команды сильного банка не просто объявить о переменах, а сделать так, чтобы эти перемены ощутились в каждой точке касания с брендом. Чтобы «Банк ПСБ» выглядел так же убедительно, как работает. И чтобы визуальный язык не просто нравился, а делал ПСБ ближе, понятнее и лучше для тех, кто выбирает его каждый день.

Состав творческой группы

ПАО «Банк ПСБ» (клиент)

Директор департамента маркетинга: Анна Груздо

Начальник управления маркетинговых коммуникаций: Татьяна Обидина

Старший управляющий эксперт по работе с розничной сетью: Екатерина Пермина

Начальник отдела дизайна: Станислав Лахман

Начальник управления интернет-проектов: Илья Голованов

Заместитель начальника управления интернет-проектов: Евгений Епифанов

Управляющий эксперт: Кристина Быструшкина

ONY (агентство)

Креативный директор: Сергей Лавриненко

Арт-директор: Линда Косичкина

Бренд-дизайнеры: Диана Кондратьева, Федор Щепин

3D-дизайнер: Анна Волкова

Стратег: Ирина Слонь

Продюсер: Наталья Новикова

«Игроник» (агентство)

Руководитель медиагруппы: Кристина Морозова

Старший специалист по размещению рекламы в цифровых медиа: Юлия Сыромятник