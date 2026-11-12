КМЗ представил новую айдентику с отсылками к истории предприятия

Центр вертикального транспорта КМЗ представил обновленную айдентику. Визуальная система развивает существующий фирменный стиль предприятия, сохраняя связь с его историей и адаптируя оформление к современным направлениям деятельности. КМЗ работает с 1950 года.

Новый образ для меняющегося предприятия

За время работы КМЗ выпустил более 295 тыс. лифтов. Сегодня предприятие продолжает развивать инженерные решения, модернизировать производство и расширять продуктовую линейку. Обновление айдентики должно было отразить эти изменения.

Среди задач ребрендинга — закрепить позиционирование КМЗ как центра вертикального транспорта с полным циклом работ, сохранить узнаваемость бренда, создать единый визуальный язык для разных направлений деятельности и упростить восприятие технической информации.

Знакомый символ в новом исполнении

При обновлении логотипа сохранили заложенную в нем идею вертикального движения. Вместо радикальной смены знака акцент сделали на развитии существующего графического решения и его адаптации к новой визуальной системе.

В обновленном логотипе оставили аббревиатуру КМЗ и отметку «С 1950». Дескриптор «Центр вертикального транспорта» отражает полный цикл деятельности предприятия — от разработки и производства оборудования до монтажа и сервисного обслуживания.

Цвет и графика для технической информации

Основным цветом айдентики стал синий, дополненный нейтральными темными и светлыми оттенками. Геометрические элементы помогают выстраивать композицию, разделять смысловые блоки и выделять ключевые данные.

Отдельное внимание уделили оформлению технических материалов. В брендбуке закрепили правила работы с таблицами, диаграммами, графиками и числовыми показателями. Благодаря этому характеристики оборудования — от грузоподъемности и скорости движения до габаритов и вариантов исполнения — можно представлять в едином формате.

Производство в центре фотостиля

Фотостиль основан на изображениях реального производства: механизмов, конструктивных элементов, готовой продукции и заводских пространств.

Крупные планы позволяют показать инженерные детали и фактуры материалов, общие — передать масштаб оборудования. Сотрудники предприятия в кадре дополняют визуальный ряд производственным контекстом.

Единая система для разных носителей

Новые правила оформления распространяются на каталоги, презентации, деловую и техническую документацию, социальные сети, униформу и сувенирную продукцию. Фирменные элементы также предусмотрены для вывесок и навигации на территории завода.

Геометрия и ограниченная цветовая палитра позволяют использовать айдентику на разных носителях — от небольших цифровых форматов до оформления производственных пространств.

Обновленная система сохраняет связь с историей предприятия через название, год основания и узнаваемые элементы логотипа. При этом визуальный язык учитывает современное позиционирование КМЗ и может развиваться вместе с новыми направлениями его деятельности.