В йогурте от «ВкусВилла» обнаружили гвоздь

Москвичка заказала доставку продуктов и едва не подавилась гвоздем, который внезапно обнаружила в йогурте от «ВкусВилла», сообщает издание «Абзац».

Пострадавшая обратилась в поддержку торговой сети. «ВкусВилл» пообещал провести тщательное расследование.

В социальных сетях компания отметила, что с поставщиком — «Молочный комбинат Пензенский» — работает давно, это крупнейшее технологичное автоматизированное производство, на продукты регулярно приходят благодарности. С подобной жалобой на этот продукт отдел качества «ВкусВилла» столкнулся впервые.

Представители ретейлера дали в социальных сетях развернутый ответ на сообщение о вчерашнем инциденте.

«Согласно технологическому процессу выработки йогурта на производстве поставщика "Молочный комбинат Пензенский" попадание гвоздей и других подобных предметов в продукт исключено. Это связано с рядом факторов: