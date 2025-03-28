В йогурте от «ВкусВилла» обнаружили гвоздь

Москвичка заказала доставку продуктов и едва не подавилась гвоздем, который внезапно обнаружила в йогурте от «ВкусВилла», сообщает издание «Абзац».
Пострадавшая обратилась в поддержку торговой сети. «ВкусВилл» пообещал провести тщательное расследование.
В социальных сетях компания отметила, что с поставщиком — «Молочный комбинат Пензенский» — работает давно, это крупнейшее технологичное автоматизированное производство, на продукты регулярно приходят благодарности. С подобной жалобой на этот продукт отдел качества «ВкусВилла» столкнулся впервые.
Представители ретейлера дали в социальных сетях развернутый ответ на сообщение о вчерашнем инциденте.
«Согласно технологическому процессу выработки йогурта на производстве поставщика "Молочный комбинат Пензенский" попадание гвоздей и других подобных предметов в продукт исключено. Это связано с рядом факторов:
- Продукт проходит несколько уровней фильтрации — сначала через фильтр в линии подачи, затем через мембраны на установке ультрафильтрации, и наконец, через фильтр «food safety» с ячейкой 2 мм непосредственно перед фасовкой. Эти фильтры предназначены для удаления любых посторонних частиц, включая металлические предметы.
- Операторы на ежедневной основе проверяют состояние фильтров на предмет целостности и наличия примесей. Это снижает вероятность пропуска крупных предметов, таких как гвозди.
- На производстве установлено видеонаблюдение, которое показывает, что процесс фасовки партии пародукта от даты производства проходил без остановок и ремонтных работ, которые могли бы привести к попаданию посторонних предметов. Вся линия производства была под постоянным наблюдением, и никакого человеческого вмешательства, которое могло бы стать причиной загрязнения, зафиксировано не было.
- Также была проведена проверка всех элементов оборудования, особенно тех, которые находятся в зоне контакта с продуктом. Соединительные элементы, такие как болты, были на месте, использование гвоздей исключено. Таким образом, механическое повреждение оборудования также не могло стать источником загрязнения".