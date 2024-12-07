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07.12.2024 в 16:40

Суд обязал онлайн-кинотеатры удалить фильм «Руки вверх!»

Представители «Кинопоиска» и Start собираются исполнить судебное решение

Роскомнадзор направил четырем онлайн-кинотеатрам уведомление о необходимости удалить со своих платформ фонограммы песен в фильме «Руки вверх!», пишут «Ведомости» со ссылкой на решение Мосгорсуда по иску ООО «Компания Топ7».

Речь идёт о композициях «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же ты, девчонки» и другие, которые звучат в фильме.

Представители «Кинопоиска» и Start уже подтвердили получение уведомления от РКН и заверили, что оно будет исполнено.

Права на произведения «Руки вверх!» на протяжении трех лет отстаивало в суде музыкальное издательство «Джем». В числе ответчиков, в частности, выступали Google и «ВКонтакте». Суд встает на сторону издательства. Так в 2022 году он запретил американской компании размещать и распространять на сайте и в приложении Youtube Music некоторые хиты группы.

В октябре фильм о поп-группе «Руки Вверх!» лидировал в российском прокате. В первые выходные он собрал 225,7 млн рублей.

Руки Вверх!
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