В Госдуму внесли законопроект об оптимизации рекламных дисклеймеров

В Госдуму внесли законопроект, направленный на изменение порядка размещения обязательной информации в рекламных дисклеймерах. Согласно документу, рекламодатели смогут указывать в рекламе ссылку на официальный интернет-ресурс, где будет размещена вся обязательная информация о товаре, продавце, акции или организаторе мероприятия. Запись об этом появилась в думской электронной базе. Медиаюрист и автор Telegram-канала «Кузеванова рассказывает» Светлана Кузеванова в беседе с Sostav поделилась мнением, что предлагаемые изменения вряд ли заметно повлияют на восприятие рекламы потребителями, однако могут упростить работу рекламораспространителей.

Поправки предлагается внести в закон «О рекламе». Они затрагивают дистанционную торговлю через интернет, стимулирующие мероприятия, а также рекламу основанных на риске игр и пари. Для рекламы товаров при дистанционной продаже информация о продавце сможет размещаться непосредственно на сайте, где осуществляется покупка. В рекламе акций и конкурсов предлагается указывать источник сведений об организаторе и условиях проведения.

Из пояснительной записки к законопроекту Важнейшей гарантией прав потребителя является то, что указание в рекламе недостоверного, несуществующего или информационного ресурса (сайта, раздела, QR-кода) будет квалифицироваться как недостоверная реклама с наступлением ответственности по статье 38 Федерального закона «О рекламе». Если по указанному адресу отсутствует необходимая информация (условия проведения стимулирующего мероприятия, сведения о продавце, призовой фонд и так далее) либо сам ресурс не функционирует, реклама признается нарушающей требования закона «О рекламе». Таким образом, законопроект обеспечивает контроль за рекламодателями, создает четкий и проверяемый критерий. Это защищает потребителя от недобросовестных участников рынка, которые обязаны обеспечить реальную доступность информации на конкретном ресурсе читаемым размером.



Светлана Кузеванова, медиаюрист:



Подобный путь упрощения дисклеймеров мы уже прошли чуть больше года назад с рекламой финансовых услуг. Заметил ли потребитель разницу? Я думаю, что нет. Несмотря на обеспокоенность депутатов информационным шумом и попытку защитить пользователей от него, за столько лет потребления рекламы у пользователей скорее развилась информационная слепота и они уже привыкли к огромным дисклеймерам. Как это случилось с маркировкой рекламы, например. Рынок переживал, что реклама для потребителя будет выглядеть ужасно, но сейчас никто не обращает внимания на ериды и другую информацию.



Станет ли проще рекламораспространителям? Безусловно. Легче указать лишь ссылку на информационный ресурс с подробной информацией и не переживать, что рекламный макет перегружен обязательными пометками.



При этом обязанность указывать всю требуемую информацию по закону сохраняется, поскольку одновременно и рекламодатель, и рекламораспространитель несут ответственность за некорректность ее оформления и предоставления потребителю.

Сейчас законодательство требует размещать непосредственно в рекламе значительный объем обязательной информации, включая сведения о продавце, регистрационные данные, условия акций, сроки их проведения и порядок получения выигрышей.

Авторы инициативы отмечают, что на практике такие дисклеймеры нередко занимают существенную часть рекламного пространства или эфирного времени, а потребители зачастую не успевают ознакомиться с содержащимися в них сведениями.

Законопроект сохраняет обязанность по раскрытию всей необходимой информации для потребителей, но меняет формат ее доведения. По мнению разработчиков документа, это позволит снизить «информационный шум» и адаптировать регулирование к современным цифровым каналам коммуникации.