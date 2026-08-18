Пользователей могут обязать маркировать созданный нейросетями контент

Пользователей ИИ-моделей могут обязать маркировать созданные с их помощью изображения, аудио и видео. Это следует из проекта поправок к закону об ИИ и Гражданскому кодексу, подготовленного рабочей группой Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сейчас маркировка предусмотрена как добровольная и должна стать доступной с 1 марта 2027 года, сообщают «Ведомости».

Согласно проекту, формат, содержание и порядок размещения предупреждения определит уполномоченный госорган. При этом конкретное ведомство пока не названо. Неясно также, кто должен маркировать материал, если его создал один пользователь, а распространяет другой, и должна ли отметка сохраняться при переносе файла между платформами. Специальной ответственности за отсутствие маркировки проект пока не устанавливает.

Эксперты считают, что обязательная маркировка может оказаться неэффективной против дипфейков. Их создатели смогут использовать зарубежные сервисы и распространять контент без отметок, а пользователи — загружать немаркированные материалы на российские платформы. Кроме того, пока остается нерешенной технологическая проблема сохранения машиночитаемой метки после редактирования и повторной публикации контента.

Проект также предлагает изменить правила использования авторских произведений для обучения ИИ-моделей. Разработчики должны будут выплачивать правообладателям однократную компенсацию за использование их произведений, если те не запретили такое применение. Правообладатель сможет разместить запрет на самом произведении, связанном с ним ресурсе или специальном сайте уполномоченного ведомства. Размер и порядок выплаты вознаграждения определит правительство.

Ранее сообщалось, что Anthropic начнет маркировать контент, созданный новыми моделями Claude.