В Госдуме призвали создать цифровую платформу для легального заработка зумеров-фрилансеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил создать единую федеральную платформу для фрилансеров и удаленных работников. По его мнению, сервис должен обеспечивать защищенные сделки и арбитраж, а государство — гарантировать безопасность и прозрачность работы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, молодежь все чаще зарабатывает за счет фриланса, удаленной работы, SMM, аналитики данных, веб-дизайна, IT и творческих проектов. Доход специалистов в IT и креативных индустриях, по его оценке, может составлять от 80 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц.

Панеш отметил, что при отсутствии механизмов защиты молодые специалисты могут уходить в курьерскую занятость, где чаще используются гражданско-правовые договоры и отсутствуют социальные гарантии. При этом работа без официального оформления приводит к потерям налоговых поступлений и страховых отчислений для государства.

Среди основных рисков депутат назвал мошенничество, невыплату вознаграждений, кражу данных и необоснованную блокировку аккаунтов на цифровых платформах. Он также предложил законодательно обязать работодателей указывать реальные условия удаленной работы, гарантии оплаты и не использовать дискриминирующие соискателей ИИ-фильтры.

Кроме того, Панеш считает необходимым ввести налоговые каникулы для специалистов до 25 лет в IT и креативных индустриях на первые два года работы, создать государственную программу кибербезопасности для молодежи и реестр добросовестных работодателей и платформ. Цифровые сервисы, по его мнению, также должны уведомлять фрилансеров о блокировке аккаунта за 14 дней и предоставлять возможность ее обжаловать.