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27.01.2025 в 08:00

Вопрос блокировки запрещенных соцсетей предложили решить с помощью продажи их доли

Более 50% в компаниях должно принадлежать россиянам

В Госдуме предложили правительству рассмотреть возможность снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более половины доли российским инвесторам. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

С предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), который направил его главе Минцифры Максуту Шадаеву. В обращении он подчеркнул целесообразность рассмотрения отмены блокировки при соблюдении сервисами законодательных норм.

«Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением ее внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения ее из перечня запрещенных в нашей стране?», — поинтересовался депутат.

Он также отметил, что примеры других стран показывают, что национальный контроль над цифровыми сервисами важен для суверенитета в информационной сфере.

Ранее сообщалось, что российские блогеры значительно нарастили доходы в запрещенных соцсетях, несмотря на их блокировку. Рекламодатели потратили на этих площадках 4,7 млрд руб. в прошлом году.

запрещённые соцсети
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