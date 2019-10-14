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14.10.2019 в 17:00

В Google Maps появилось голосовое сопровождение для людей с нарушениями зрения

Новая функция поможет людям чувствовать себя увереннее в незнакомых местах

Depositphoto

В Google Maps появилась новая функция — голосовое сопровождение. Теперь, прокладывая пеший маршрут, программа будет сообщать о расстоянии до места, а также проговаривать, что вы идете в правильном направлении. Программа предупредит, если впереди будет поворот или пешеходный переход. А если вы случайно завернете не туда, она скажет вам об этом и скорректирует маршрут. Новая функция предназначена для людей с нарушениями зрения.

Как пишет компания в своем блоге, для людей с нарушениями зрения поездка в новое незнакомое место может стать стрессом. Благодаря голосовому сопровождению человек не только сможет добраться от пункта «А» до пункта «Б», но и будет знать, что все под контролем. Это поможет расслабиться и не думать постоянно о самом маршруте.

Пока голосовой помощник доступен только на английском и японском языках.

Многие компании стараются помочь людям с ограниченными возможностями с помощью своих продуктов. Так, недавно вышла новая система macOS Catalina, где с помощью голосовых команд можно полностью управлять компьютером.

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