В Gallery спрогнозировали рост DOOH на 21% по итогам 2022 года

Сегмент наружной рекламы по итогам 2022 года вырастет на 3% — такой прогноз дала компания Gallery . Об этом сегодня в ходе НРФ рассказала директор департамента стратегии и маркетинга Gallery Марина Сурыгина.

При этом рост цифровой наружной рекламы будет намного больше — он составит 21%, считают в компании. Точного прогноза по OOH, куда помимо билбордов также входит, например, транзитная реклама, оператор не даёт. Однако там предполагают, что OOH ждёт небольшой спад — на 3%.

Количество рекламных конструкций стремительно сокращается из года в год, при этом ёмкость рынка в рекламных поверхностях сохраняется во многом за счёт DOOH. Доля затрат рекламодателей на этот канал продвиженения продолжает расти.