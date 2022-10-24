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18+
24.10.2022 в 18:20

Загрузка диджитал-инвентаря Russ Outdoor и Gallery восстановилась после спада в апреле-мае

Количество рекламодателей в OOH с января по август выросло почти на 8%

Руководитель отдела исследований и анализа данных AdMetrix Роман Фролов в ходе выступления на фокус-сессии 11-го Международного форума «Матрица рекламы 2022» рассказал, что коммерческая загрузка для диджитал-инвентаря компаний Russ Outdoor и Gallery в августе-сентябре восстановилась на уровне 92% после снижения в апреле-мае.

По словам Фролова, новая статистика на основе мониторинга 100% эфира цифровых рекламных конструкций позволяет получить «эфирную справку» о размещении в outdoor, а также «иметь детальную картину о размещении конкурентов». По данным AdMetrix, в сентябре в среднем на одного рекламодателя приходилось четыре креатива, их максимальное количество в DOOH-кампаниях составило 224.

Количество рекламных конструкций стремительно сокращается из года в год, при этом ёмкость рынка в рекламных поверхностях сохраняется, отметил спикер. Согласно подсчётам AdMetrix, в апреле 2022 года количество рекламных конструкций составило 42,3 тыс., поверхностей — 137,7 тыс., в 2019 году: конструкций — 48,8 тыс., поверхностей — 135,6 тыс.

Кроме того, Фролов указал, что «никакие потрясения» не смогли сдержать рост затрат рекламодателей на диджитал: доля выросла в два раза с января-августа 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Спикер подчеркнул, что несмотря на кризисные явления в экономике и санкции, количество рекламодателей в OOH с января по август выросло почти на 8%, до 14,7 тыс., в 50 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

По данным Admetrix, в 2022 году доля общих затрат на OOH растёт у четырёх категорий. Возглавляет топ-5 «Недвижимость и строительство» (23%). Доля категории «Оптово-розничная торговля» снизилась до 11,3% против 17,3% в 2021 году.

Как отметил Фролов, за прошедший год в топ-10 рекламодателей OOH произошли изменения: пять компаний покинули список, общая доля затрат вошедших в десятку организаций выросла на два пункта — с 17,9% до 20,3%. На первом месте раположился ВТБ (2,9%), на втором — «Донстрой» (2,7%), тройку замыкает «Яндекс» (2,4%).

AdMetrix вместе с Mediascope запустили мониторинг 100% эфира цифровых рекламных конструкций в сентябре 2021 года. В апреле этого года стали доступны данные с разбивкой по дням и часам. Также была добавлена информация о креативах. Благодаря обновлениям рекламодатели смогут получать более подробные и точные данные о своих размещениях и рекламе конкурентов на цифровых конструкциях, пояснили в компании.

Мария Полищук, Юлия Кловская
Russ Outdoor Gallery Admetrix
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