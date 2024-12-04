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04.12.2024 в 06:50

В ChatGPT могут внедрить рекламу

В OpenAI обсуждают переход на другую модель монетизации

OpenAI может внедрить рекламу в чат-бот ChatGPT. В компании ищут новые источники дохода на фоне высоких расходов, сообщает Financial Times.

По итогам года расходы компании превысят $5 млрд при доходах в $4 млрд. Это связано с расходами OpenAI на разработку передовых моделей ИИ. С учетом этого в компании ищут способы получения доходов от своих продуктов.

В руководстве OpenAI не исключили, что монетизируют разработки с помощью рекламы. Однако, по словам источников издания, мнения топ-менеджеров по этому вопросу разделились.

Одним из основных источников дохода OpenAI является предоставление доступа к интерфейсу прикладного программирования (API), а также продажа лицензий на использование ChatGPT. Так, ранее стало известно, что Apple интегрирует в свои устройства чат-бот компании.

ChatGPT
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