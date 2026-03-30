В «Авито Рекламе» появилась расширенная статистика для продавцов

«Авито Реклама» обновила аналитические инструменты для продавцов. Теперь рекламодатели могут отслеживать ключевые показатели, которые прямо влияют на их бизнес. В числе новых метрик — количество подписок на профиль продавца и число контактов после кликов по рекламе. Об этом Sostav рассказали в компании.

Ранее продавцы могли оценивать успех своих рекламных кампаний только по количеству показов и кликов. С новым обновлением предприниматели смогут точнее измерять эффективность рекламы, опираясь на показатели, которые непосредственно влияют на бизнес, и оперативно корректировать стратегию.

Новые метрики можно увидеть в разделе «Статистика» рекламного кабинета, где данные доступны как для всей кампании, так и по отдельным рекламным группам.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Чем проще предпринимателю запустить и оптимизировать рекламу, тем быстрее растет его бизнес. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении.

Ранее в кабинете платформы «Авито Реклама» появился ИИ-инструмент для автоматического управления дневным бюджетом рекламных кампаний. Решение анализирует настройки и самостоятельно выставляет оптимальную стоимость клика (CPC) или тысячи показов (CPM).