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12.03.2020 в 13:20

Сотрудники Apple Store перестанут предлагать мерить часы и наушники из-за коронавируса

Покупатели имеют право попросить примерку, но консультантам запрещено предлагать ее самим

В фирменных магазинах Apple Store продавцам запретили предлагать покупателям предварительную примерку часов или наушников из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает издание Business Insider. При этом любой покупатель все еще может получить такую услугу, обратившись к продавцу.

В качестве дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции корпорация выпустила поручение об установке диспенсеров в магазинах для дополнительной дезинфекции рук персонала. Также заболевшие сотрудники на почасовой оплате имеют право уйти на больничный без отработки.

Накануне, 11 марта, ВОЗ признала, что распространение заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса, приняло характер пандемии. К этому времени диагноз был поставлен порядка 120 тыс. человек.

Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня все сотрудники Twitter переведены на работу из дома. Ожидается, что эта мера замедлит распространение коронавируса. В начале прошлой недели соцсеть «настоятельно призвала» работников не покидать дом, а теперь это обязательное требование ко всем, кто работает на Twitter по всему миру.

Apple Store Коронавирус
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