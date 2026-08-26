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26.08.2026 в 14:30

Австралия ужесточила правила музыкальных чартов после скандала с кавером Мадонны

Полностью сгенерированные ИИ-треки не допустят до участия в музыкальных рейтингах

Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии (ARIA) обновила правила участия в официальных музыкальных чартах. Теперь композиции, полностью созданные с помощью генеративного ИИ, не смогут попасть в чарты. При этом использование искусственного интеллекта как инструмента остается допустимым, если в создании записи принимал участие человек, пишет Reuters.

Поводом для пересмотра правил стала дискуссия вокруг кавер-версии песни Мадонны Like a Prayer, выпущенной диджеем и продюсером Джошем Фавазом. В июле трек поднялся до четвертого места сразу в двух чартах и стал одной из самых часто звучавших песен на австралийском радио.

Позднее некоторые продюсеры заявили, что при создании композиции использовался генеративный ИИ. Сам Фаваз сообщил в соцсетях, что применял технологию как инструмент.

Согласно новым правилам ARIA, музыка, созданная с использованием ИИ, по-прежнему может претендовать на попадание в чарты. Однако запись должна быть в значительной степени результатом человеческой работы. Кроме того, ARIA будет учитывать риски, связанные с искусственным увеличением прослушиваний и манипуляциями с чартами.

Ранее стало известно, что «Яндекс Музыка» собирается информировать слушателей об использовании ИИ при создании музыкальных произведений. Spotify с сентября начнет отмечать профили исполнителей, чья персона полностью или преимущественно создана с помощью ИИ.

Юлия Топольская
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