«Яндекс Музыка» введет маркировку ИИ-треков

«Яндекс Музыка» собирается информировать слушателей об использовании ИИ при создании музыкальных произведений. Сейчас сервис обсуждает формат маркировки с правообладателями и собирает данные о треках, созданных с помощью нейросетей, сообщают «Известия».

Выделять весь такой контент в отдельную категорию пока не планируется — пометка должна стать прежде всего инструментом информирования аудитории. Единый формат предупреждения для аудиоконтента закон не устанавливает, поэтому конкретный способ отображения отметки будет зависеть от договоренностей между пользователем и поставщиком ИИ-модели, добавили в компании.

Участники музыкального рынка в целом готовы к такой системе и поддерживают инициативу как способ защитить авторский труд. Однако некоторые из них выступают за отдельные чарты и плейлисты для полностью сгенерированной музыки.

Зарубежные стриминги уже экспериментируют с похожими механизмами. Так, Spotify с сентября начнет отмечать профили исполнителей, чья персона полностью или преимущественно создана с помощью ИИ.