Ребрендинг «Утконоса»: Студия Артемия Лебедева оставила от животного только клюв

Крупнейший в России интернет-гипермаркет продуктов «Утконос» провёл ребрендинг совместно со студиией Артемия Лебедева. В рамках изменения позиционирования были обновлены логотип, цвет и шрифт.

Внешние изменения вызваны желанием привлечь новую, более молодую аудиторию, сделать компанию современной и отвечающей на запросы клиентов.

Легендарное для ритейлера животное было частью его лого много лет, что приносило «Утконосу» однозначную узнаваемость. Дизайнеры Студии Лебедева решили кардинально изменить эмблему, оставив на ней только клюв животного.

Переживать за милого персонажа не стоит. В компании отмечают, что он сохранится, но будет использоваться вне логотипа — как вспомогательный элемент.

Кроме того, «Утконос» меняет ассортимент, развивает мобильное направление и логистические сервисы.

Так, ритейлер запустил доставку готовых наборов для приготовления, начал продавать азиатскую косметику и расширил ассортимент товаров без сахара, лактозы и глютена.

Михаил Морозов, директор по работе с покупателями интернет-гипермаркета «Утконос»: Утконос постоянно меняется, чтобы стать лучшим в своей сфере. Предлагает новые, уникальные продукты и сервисы. Мы стремимся обеспечить нашим клиентам качественное обслуживание, инвестируем значительные средства в инфраструктуру. Настало время поменять и внешний облик. Уверен, что новый бренд сможет передать, что мы современная, технологичная компания, которая заботится о своих покупателях.

В первую очередь, компания обновит сайт, приложения и рекламные коммуникации. В дальнейшем планируется перенести новый логотип на автомобили, упаковку и другие носители