Устойчивость Рунета достигла максимума за десятилетие

По данным компании Curator, устойчивость российского сегмента интернета в 2026 году достигла лучшего значения за десятилетие наблюдений. Показатель для операторов, работающих по протоколу IPv4, снизился до 4,7% против 5,06% годом ранее. Об этом сообщает Forbes.

В исследовании Curator оценивается, какая доля блоков IP-адресов становится недоступной при отказе одной из автономных систем. Для России критической автономной системой определен «Ростелеком». Чем меньше доля недоступных блоков, тем выше устойчивость национального сегмента.

Россия поднялась на две позиции в мировом рейтинге и заняла 15-е место, но в десятку наиболее устойчивых национальных сегментов не вошла. Первые места заняли Бразилия с показателем 0,9%, Великобритания и Северная Ирландия — 1,6%, а также Сейшельские острова — 2,1%. Показатель США составил 6,4% — ниже, чем у России.

В Curator связывают устойчивость российского сегмента с распределенной архитектурой сети, большим числом пиринговых соединений, транзитных маршрутов и резервных каналов. Представители «Мегафона», «Глобалнета», «Ростелекома» и других участников рынка также отмечают роль множества взаимных стыков между сетями и развития точек обмена трафиком.

При этом недавний масштабный сбой показал, что устойчивость маршрутизации не исключает рисков на уровне физической инфраструктуры. 18 августа пользователи в России столкнулись с перебоями в работе ряда сервисов. По данным источников Forbes, причиной стала авария на Московской междугородной телефонной станции № 9 (ММТС-9).