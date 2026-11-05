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05.11.2026 в 17:03

Ушел из жизни основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов

Предпринимателю было 58 лет

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Александр Кравцов

Основатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция» Александр Кравцов скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщила команда «Экспедиции» в Telegram-канале предпринимателя. Причина смерти не уточняется. О времени и месте прощания с Александром объявят позднее.

В 1995 году Кравцов вместе с партнерами создал компанию «Руян». Она выпускала средства от комаров «Раптор», Gardex и Mosquitall, а также косметику для обуви Salton.

В 2002-м предприниматель основал бренд «Экспедиция». Под ним развивались магазины подарков и товаров для туризма, ресторан «Экспедиция. Северная кухня» в Москве, отмеченный гидом Michelin, банный комплекс «Вода и травы» и парк-отель в Мурманске. Кроме того, компания занималась производством мясных и рыбных деликатесов.

В ассортимент магазинов «Экспедиция фактория» входили необычные подарки из разных регионов России: изделия из резной кости и бивня мамонта, шаманские бубны и варганы с Байкала, фигурки богов с Камчатки. В 2025 году Кравцов рассказывал о планах возродить розничную сеть под новой концепцией «Экспедиция. Полки радости».

Александр Кравцов родился в 1968 году в Салехарде. В 1992-м окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Полевая геология нефти и газа».

Экспедиция Александр Кравцов
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