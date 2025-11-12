«Экспедиция» готовится к перезапуску сети магазинов в новой концепции

Компания «Экспедиция» планирует перезапустить сеть одноименных магазинов, работавших до 2014 года. Как рассказал Shopper’s основатель бренда Александр Кравцов, первый магазин новой концепции откроется до конца года.

Новый формат получит название «Экспедиция. Полки радости». Каждому поставщику в магазине будет предоставлена брендированная полка, а около 20% ассортимента займут товары собственного бренда. Первыми площадками для открытия станут Москва и центральный регион, позже — города-миллионники и туристические центры.

Магазины площадью от 60 до 120 кв. м разместятся в торговых центрах, коворкингах и на городских улицах. По словам Кравцова, концепция объединит атмосферу классической «экспедиции» с современным опытом — уникальными коллекциями, сувенирами и гастрономическими продуктами.

Перезапуск будет финансироваться за счет собственных и инвесторских средств. Первая торговая точка также откроется в партнерстве с инвестором. Компания намерена развивать сеть по франшизе, в том числе протестировать формат за рубежом — в странах, где есть интерес к русской культуре и экспедиционной тематике.

«Экспедиция» была популярной сетью туристических магазинов и мужских подарков, насчитывавшей до 360 точек. После 2014 года розница начала сокращаться из-за ослабления спроса и конкуренции со стороны маркетплейсов.

Эксперты считают, что при удачном выборе локаций и обновленном ассортименте у бренда есть шансы вернуть внимание аудитории. В этом ему могут помочь тренды на внутренний туризм и рост интереса к локальным брендам.