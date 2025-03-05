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18+
05.03.2025 в 16:55

Ущерб от киберпреступлений в России превысил 200 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин привел данные за 2024 год на коллегии МВД

Президент России Владимир Путин заявил о росте числа преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Ущерб от них в 2024 году превысил 200 млрд руб. Причем почти четверть пострадавших — пенсионеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства во время расширенного заседании коллегии МВД РФ.

По словам российского лидера, раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила порядка 23%. Владимир Путин подчеркнул, что преступники используют новые технологии, и призвал правоохранительные органы эффективнее реагировать на эти вызовы.

«Задача во взаимодействии с другими профильными ведомствами искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой. В том числе в рамках единой системы противодействия подобным преступлениям. Такая система создается сейчас в соответствии с национальными целями развития России», — сказал президент.

Одним из новых методов защиты граждан может стать законопроект о маркировке телефонных звонков, который внесен в Госдуму в феврале. Согласно документу, пользователи смогут видеть на экране наименование организации, которая совершает вызов, а также запрещать международные звонки и нежелательные рекламные обзвоны.

Владимир Путин Россия кибермошенничество
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