Ущерб от киберпреступлений в России превысил 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин заявил о росте числа преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Ущерб от них в 2024 году превысил 200 млрд руб. Причем почти четверть пострадавших — пенсионеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства во время расширенного заседании коллегии МВД РФ.

По словам российского лидера, раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила порядка 23%. Владимир Путин подчеркнул, что преступники используют новые технологии, и призвал правоохранительные органы эффективнее реагировать на эти вызовы.

«Задача во взаимодействии с другими профильными ведомствами искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой. В том числе в рамках единой системы противодействия подобным преступлениям. Такая система создается сейчас в соответствии с национальными целями развития России», — сказал президент.

Одним из новых методов защиты граждан может стать законопроект о маркировке телефонных звонков, который внесен в Госдуму в феврале. Согласно документу, пользователи смогут видеть на экране наименование организации, которая совершает вызов, а также запрещать международные звонки и нежелательные рекламные обзвоны.