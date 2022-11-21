Забег за бонусами: «Уралсиб» представил супергеройскую карту в игре Telegram

После блокировки в России популярных зарубежных соцсетей, реклама в Telegram остаётся одним из самых кост-эффективных способов для запуска промо. Команда SMIT.Studio рассказала Sostav, как с помощью Telegram-бота создала раннер для продвижения дебетовой карты банка «Уралсиб».

Чат-боты в Telegram

В Telegram сейчас есть два вида ботов: в чатах и Web App. Вторые появились недавно и позволяют встроить функционал полноценного лендинга, на котором можно размещать что угодно, от интернет-магазина до игр на JavaScript. По сути это web-интерфейс с быстрым доступом из мессенджера.



Через ботов можно оказывать поддержку, продвигать продукты и даже генерить подписчиков на собственный канал. Всё это подвязывается на аналитику, поэтому мы точно знаем как ведут себя пользователи и достигаются ли целевые показатели проекта.

«Уралсиб» — наш давний партнёр. Коммерческий банк не стесняется экспериментировать с интерактивными форматами в маркетинге.



Перед нами стояла задача — запустить промо дебетовой карты «Прибыль» в мессенджере Telegram, которое бы замотивировало пользователей оставить заявку на оформление.

Огонь и лёд

Клиент уже был в курсе о Web Apps на базе Telegram и хотел использовать этот инструмент в промо. Мы предложили несколько простых игр.



На сайте банка карта проиллюстрирована как огонь и лёд, что стало предпосылкой для механики. В игре пользователь сжигает все статьи-пожиратели денег — это ЖКХ, стоматология, долги, а также замораживает полезные — отпуск, рубль, кешбэк.



Вторая идея предполагала раннер, где игроку нужно собирать кешбэк, сталкиваясь с разными препятствиями. Позже обе задумки объединились в одну.

Сначала механика работала так:

Пользователь запускает игру. Бежит сквозь уровни и кнопками действия поджигает и замораживает те или иные атрибуты. При этом игра бесконечна. По завершению игры пользователь получает игровые очки и СТА — оформить карту с более выгодными условиями.

Такая механика показалась нам и «Уралсибу» сложноватой. Хотелось ничем не грузить пользователя, поэтому мы отказались от механики на активных действиях и оставили только одну кнопку в игре, через которую производится всё управление.

Получилось так:

Пользователь запускает игру. Бежит сквозь уровни, тапом преодолевает препятствия, собирая бонусные атрибуты на своём пути до поражения или пока не соберёт 1 тыс. очков. Банк конвертирует очки в бонусы и предлагает перейти на сайт для оформления карты.

Чтобы замотивировать пользователей играть и оформлять карту, мы добавили поощрение: все бонусные очки конвертируются в рубли. Они доступны сразу после получения дебетовой банковской карты. Мы ограничили количество бонусов до 1 тыс. баллов, этого хватило, чтобы замотивировать пользователей играть.

С переходом на лендинг пользователь видел свои баллы и мог сконвертировать их в рубли с оформлением карты.

Результаты кампании

Промо осталось на стороне клиента, а вот какие результаты получились у механики:

запущено 700 тыс. игр за 2,5 месяца, и достигнут рекорд по реиграбильности;

получено более 300 заявок на оформление карты.