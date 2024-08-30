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30.08.2024 в 14:02

Власти продлят упрощённый порядок ввоза в Россию зарубежных товаров

Маркировку ЕАС разрешается наносить после попадания продукции в страну

Правительство России решило продлить упрощённый порядок ввоза в страну иностранных товаров. Он начал действовать в марте 2022 года, его срок истекает 1 сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию в Минэкономразвития, власти уже сегодня могут продлить облегчённый порядок ввоза продукции. Он предполагает, что маркировка Евразийского соответствия (ЕАС, требуется основным группам потребительских товаров) наносится после попадания продукции в Россию. Если говорить об обычном порядке, то все знаки появлялись до ввоза товаров в страну.

Можно также использовать чужие разрешительные документы, которые были получены на аналогичную продукцию. А на многие товары разрешается получать декларацию, действующую шесть месяцев, вместо сертификата соответствия. Так, цена декларации начинается от 5 тыс. руб., а самый дорогой сертификат стоит 3 млн руб.

Эксперты говорят, что упрощённый порядок критически важен для импортёров в условиях, когда логистические маршруты постоянно меняются из-за санкций. Кроме того, отказ от облегчённого порядка может усложнить завоз товаров народного потребления.

Правительство России ЕАС
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