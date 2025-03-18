Управление электросамокатов без водительских прав могут запретить

Следственный комитет России предложил приравнять всех пользователей электросамокатов к водителям, а также создать для средств индивидуальной мобильности (СИМ) подкатегорию М1, сообщают «Известия».

Так, категорию М (мопеды) дополнят подкатегорией М1 — в нее включат СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт. Всем водителям электросамокатов нужно будет получать право на управление транспортными средствами в этой подкатегории, но только по достижении 16 лет.

Согласно статистике МВД, за девять месяцев зарегистрировано 3897 ДТП с различными СИМ — и это на 47,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них погибли 44 человека, в том числе шесть несовершеннолетних.

Эксперты полагают, что обучение вождению самоката должно быть более доступным и простым, чем процедура получения водительских прав других категорий. А еще важнее создавать инфраструктуру для СИМ, добавляют эксперты.

Против инициативы выступили компании, занимающиеся прокатом электросамокатов. Так, в «МТС Юрент» назвали идею избыточной, подчеркнув, что она «никак не повлияет на снижение аварийности». Там уверяют, что всего лишь около 0,001% поездок на арендованных СИМ завершились ДТП.

Ранее стало известно, что в России могут ввести государственную регистрацию электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ, устанавливающий порядок их регистрации, сейчас готовится правительством.