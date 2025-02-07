Российские власти задумались о госрегистрации электросамокатов

В России хотят ввести государственную регистрацию электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ, устанавливающий порядок их регистрации, сейчас готовится правительством. Об этом пишет ТАСС.

Инициатива властей позволит усилить контроль за использованием СИМ, минимизировать риски аварийных ситуаций и обеспечить защиту всех участников дорожного движения.

Весной прошлого года сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах за нарушения при управлении средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Депутаты приняли документ в первом чтении в июле.

За управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования пройти медосвидетельствование хотят штрафовать на 20−30 тыс. руб. За езду вдвоем на одном электросамокате предлагается ввести штраф до 3 тыс. руб., за перевозку детей — 5 тыс. руб., за превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда — от 500 до 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что продажи электросамокатов в России сократились по итогам прошлого года на 24%. Причина заключается в постепенном насыщении рынка и активной экспансии кикшеринговых сервисов.