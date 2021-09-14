Университет «Синергия» начнет обучать IT- и диджитал-профессиям по постоплатной модели ISA

Университет «Синергия» запустил новый образовательный проект Synergy Academy. Помимо стандартного дополнительного образования, академия будет развивать обучение на основе инновационной бизнес-модели ISA. Желающие сменить сферу деятельности смогут стать квалифицированными IT- или диджитал-специалистами, не вкладывая в свое обучение деньги на первоначальном этапе. Команда проекта рассказала Sostav, в чем специфика этой программы дополнительного образования.

Востребованность узкопрофильного образования и огромное количество дополнительных обучающих программ привели к серьезной проблеме закредитованности в России — будущий студент чаще всего берет кредит на обучение, который потом не может выплатить.

Для того чтобы решить эту проблему, университет «Синергия» запустил новый образовательный проект Synergy Academy и программу обучения, основанную на бизнес-модели ISA (income share agreement). Ее главное преимущество для студентов состоит в оплате обучения только после выпуска, устройства на работу и получения стабильного дохода. Выплата составит определенный процент от подтвержденного дохода.

Synergy Academy дает дополнительное образование по 10 самым востребованным IT- и диджитал-профессиям: SMM-маркетолог, project-менеджер, SEO-специалист, интернет-маркетолог, PHP-разработчик, копирайтер, Java-разработчик, Data Scientist, таргетолог, Phython-разработчик. Обучение будет проводиться онлайн на базе собственной образовательной платформы Synergy LMS.

Александр Чальян, коммерческий директор Synergy Academy: Мы выбрали минимальный порог для подтверждения освоения программы — 70 баллов из 100. Для получения диплома необходимо также защитить дипломную работу. Наша система аттестации работает в расчете на качество, а не на количество выпускников. Кто-то может сказать, что учиться у нас сложно, но мне кажется, что при четком выполнении домашних заданий и усвоении материала, все очень даже просто. Мы действительно нацелены на результат, обучаем способных и целеустремленных людей.

Продолжительность курса обучения в Synergy Academy — шесть месяцев. За это время студенты не только получат актуальные знания, но и наработают внушительное портфолио, научатся составлять грамотное резюме с помощью специалистов «Центра карьеры» университета «Синергия».

«Центр карьеры» берет на себя обязательство помогать выпускникам в трудоустройстве в одну из компаний-партнеров. Партнерами Synergy Academy стали более 30 крупнейших российских компаний. Также студенты Synergy Academy смогут трудоустроиться в корпорацию «Синергия».

Выпускники из регионов смогут работать в топовой компании-партнере, не переезжая в Москву, поскольку все IT- и диджитал-профессии подразумевают удаленную занятость.

Подробнее о Synergy Academy можно узнать на сайте проекта.