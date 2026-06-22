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22.06.2026 в 08:40

Умер сооснователь Ubisoft Клод Гийемо

Он погиб в авиакатастрофе

Клод Гийемо, сооснователь Ubisoft, погиб в авиакатастрофе во Франции. Ему было 69 лет, сообщают французские СМИ, не раскрывая подробности инцидента.

Клод был одним из пяти братьев, начавших семейный бизнес в 1986 году. Под их руководством Ubisoft превратилась из регионального дистрибьютора в одного из крупнейших мировых издателей игр. Под брендом компании появились франшизы мирового уровня — Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia и продукты по мотивам Tom Clancy.

Брат Клода, Ив Гийемо, сейчас занимает пост генерального директора Ubisoft. Помимо роли в издательстве, Клод возглавлял совет директоров Guillemot Corp., компании, выпускающей игровую периферию и аудиотехнику.

Гийемо был ключевой фигурой в становлении Ubisoft, а также человеком, способствовавшим превращению французской студии в глобального игрока.

Юлия Топольская
Ubisoft
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