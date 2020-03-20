Исследование UM: особенности культурного поведения в гендерных группах

Агентство UM (Россия) (входит в АДВ ) представило исследование культурного гендерного кода, посвященное особенностям культурного поведения в гендерных группах и их отличиям в потребительских предпочтениях. Исследование проведено на основе глобального тренд-репорта Wave X-Remix Culture о культурном коде и ключевых факторах, формирующих идентичность человека.

Зоны культурного влияния в рамках глобального и локального контекста

Факторы, формирующие идентичность

Формирование индивидуальности не имеет гендерной обусловленности в рамках глобального контекста. Здоровье, друзья и образование — основные факторы, определяющие идентичность как для мужчин, так и для женщин в целом по миру. У наших соотечественников здоровье также занимает первое место в перечне основных факторов, однако топ-3 России отличается от глобального — на втором месте у россиян стоит семья и традиции, тогда как в глобальном разрезе на втором месте располагаются друзья. Тройку факторов-лидеров у российских женщин завершает внешний вид, у российских мужчин — друзья.

Культурное влияние

На формирование культурной идентичности россиян наряду с национально-культурными особенностями собственной страны оказывают влияние культуры других стран, особенно США. Однако культурное влияние США у мужчин и женщин проявляется по-разному — в зависимости от сферы интересов. Женщины ориентируются на тренды, в первую очередь в музыке, кино и науке, мужчины — в видеоиграх, технологиях и кино. На женщин также влияют культуры Франции и Италии — стран-законодателей моды и красоты, а на мужчин — Японии и Германии, проводников технологий и инноваций.

Мария Гаврилова, заместитель генерального директора агентства UM (Россия) : Наши соотечественники активно делятся своим мнением о трендах и товарах. Тематики относительно сферы потребления, в которых они высказываются, отличаются в зависимости от гендера. Женщины отдают предпочтение темам о внешности и заботе о доме и семье, а также моде, мужчины — электронике и автомобилям, что вполне логично. Однако есть интересный факт — молчание по определенной теме не значит отсутствие интереса к данной теме: так, 42% мужчин интересуются продуктами для ухода за внешностью, но не обсуждают их. Традиционно маскулинность не ассоциируется с уходом за собой, поэтому мужчины, вероятно, еще не готовы об этом говорить вслух.

Дифференциация по типам потребителей «4 Remix Culture Pillars»

Согласно подходу Remix Culture, сформировано четыре типа потребителей с точки зрения их культурного поведения: бунтари, традиционалисты, реконструкторы и глокалисты. Распределение по этим типам практически не зависит от гендера. Однако у мужчин ярче выражены культурные особенности, присущие «глокалистам».

Глокалисты

Для этой категории потребителей характерно стремление апеллировать к своему чувству индивидуальности преимущественно через локальный контент и местную культуру. Также обмен между локальной и глобальной культурой создаёт интерес к локальным продуктам, выходящим на глобальный рынок.

Для глокалистов ценность покупки малоизвестных или малых брендов заключается в их «нераскрученности» и «инновационности», что создает впечатление уникальности. Обладание такими продуктами способно повышать эмоциональный градус и подчёркивать индивидуальность глокалистов. 54% женщин отмечают, если речь идет о покупке вещей, определяющих их индивидуальность, они предпочитают покупать у небольших или менее известных брендов, такого же мнения придерживаются 43% мужчин. При этом 32% мужчин считают, что крупные бренды не настолько инновационные, как малоизвестные, с ними согласны 26% женщин.

Бунтари

Этому типу потребителей свойственна уверенность в том, что в их силах изменить мир «здесь и сейчас», привлечь внимание других к проблеме в интернете. 40% «бунтарей» придерживаются мнения, что бренды и знаменитости играют значительную роль в социальном благополучии. 27% бунтарей-женщин считают, что хэштеги движений, таких как, например, #MeToo, способны привести к переменам в мире, с ними согласны 22% мужчин. Социальная тематика для этой группы потребителей чрезвычайно важна, 36% мужчин и 32% женщин активно ищут бренды, поддерживающие местные социальные темы, в которые они верят.

Реконструкторы

Потребители-реконструкторы открыты к нестандартному и креативному, что позволяет им самовыражаться. Необычные идеи и истории, рассказанные брендами, способны привлечь к себе внимание этой группы. Мужчины и женщины схоже проявляют свой творческий потенциал в потреблении, однако женщины более склонны экспериментировать с проявлением своей индивидуальности — так, доля женщин-реконструкторов, которой нравится находить новые способы выражения своей индивидуальности, составляет 62%, доля мужчин — 54%.

Традиционалисты

В этой категории нет значимых гендерных различий — обе группы одинаково привязаны к своим корням и любят слушать музыку или смотреть фильмы других эпох, но ретро ТВ-контент все же предпочитают больше мужчины (49%), чем женщины (42%).

Влияние возраста

Среди глокалистов взаимодополнение глобальности и локальности максимально проявляется у мужчин 16−24 лет, у женщин данный тренд сохраняется до 45 лет. Протестные инициативы ярче проявляются у женщин в возрасте от 16 до 24 лет, у мужчин пик приходится на 25−34 года. У традиционалистов привязанность к своим корням и истории растет с возрастом в обеих гендерных группах. Реконструкторы проявляют наибольший интерес к творчеству в 25−44 года, при этом у женщин он продолжает расти, а у мужчин резко угасает в старшем возрасте.