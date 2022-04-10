Украина запретила импорт товаров из России

Украина объявила о полном прекращении торговых отношений с Россией — решение о запрете импорта любых товаров из России принял 9 апреля кабинет министров. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, эмбарго будет блокировать валютные поступления России как минимум на $6 млрд ежегодно.

Решение юридически закрепило прекращенин торговых отношений с Россией — фактически импорт товаров был остановлен с начала спецоперации 24 февраля.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году объём экспорта из России на Украину составил более $8 млрд, а импорта — более $4 млрд.

Некоторые компании уже задумались об альтернативных рынках сбыта в рамках антикризисной политики ведения своего бизнеса. Перспективными для России регионами могут стать Индия и Китай.